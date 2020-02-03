Лілі-Роуз Депп засвітила оголені груди без білизни: еротичні фото з кінопремії

Французька модель Лілі-Роуз, яка є донькою Ванесси Параді та Джонні Деппа, всього у 20 років з легкістю стає зіркою усіх таблоїдів та інформаційних видань. Все тому, що дівчина вміє привернути увагу завдяки одягу. Однак на церемонії BAFTA-2020 вона зуміла перевершити навіть сама себе.

Зазвичай, для виходу на червону доріжку у Лондоні знаменитості обирають більш елегантне та стримане вбрання. Особливо, якщо на церемонії є присутні представники монархії. Однак ані поява на кінопремії принца Вільяма та Кейт Міддлтон, ані важливість події не повпливали на вибір одягу Лілі-Роуз Депп.

Дивіться також: BAFTA-2020: на червоній доріжці чорна королева Марго Роббі, ніжна роза Рене Зеллвегер та інші

Запальна модель та акторка прийшла на вручення статуеток BAFTA-2020 у чорному вбранні від Chanel. Комбінезон був пошитий із мережива, тому тільки частково прикривав тіло 20-річної Лілі-Роуз Депп. Та і на цьому зірка не зупинилась: еротичності її вигляду додавала відсутність спідньої білизни. Пікантну деталь могли побачити всі учасники заходу та фотографи, які спалахами камер ще більше привернули увагу до оголених грудей французької красуні.

Та от сама Лілі-Роуз Депп не виглядала збентежено. Модель впевнено та професійно позувала перед десятками камер, не зважаючи на еротичні акценти свого вигляду.



Лілі-Роуз Депп на кінопремії / Getty Images



Лілі-Роуз Депп у прозорому комбінезоні / Getty Images