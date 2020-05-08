Лондон після війни: королева Єлизавета ІІ показала особливі архівні фото

8 травня у світі відзначають День пам'яті та примирення. Цієї дати не могла оминути увагою британська королева Єлизавета ІІ, яка допомагала військовим у час Другої світової війни.

Особливі архівні знімки Її Величність опублікувала на сторінці Кенсінгтонського палацу в інстаграмі. На фото королева показала повернення військових до Великої Британії та свято, яке жителі Лондона влаштували з нагоди завершення війни.

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"75 років з моменту закінчення Другої світової війни в Європі. У цей день мільйони людей вийшли на вулиці та паби, щоб відсвяткувати мир, оплакувати своїх близьких та сподіватися на краще майбутнє", – згадала Єлизавета ІІ в офіційному дописі.



Британці святкують закінчення війни / Instagram / @kensingtonroyal

Як відомо, королева Великобританії не стояла осторонь в час бойових дій. Її Величність приєдналася до допоміжної територіальної служби, де пройшла підготовку механіків. Єлизавета ІІ лагодила військові машини та стала першою представницею королівської родини, яка долучилась до Збройних сил.

"Коли в цей день у 1945 році гармати замовкли, принцеса Єлизавета та її сестра принцеса Маргарет приєдналися до натовпу у центрі Лондона. Майбутня королева намагалася не привертати увагу під час урочистостей, прикриваючи обличчя шапкою", – зазначили представники Кенсінгтонського палацу.



Єлизавета ІІ була механіком у час Другої світової війни / Instagram / @kensingtonroyal



Лондон після закінчення війни / Instagram / @kensingtonroyal



Військові повернулись після завершення війни у 1945-му / Instagram / @kensingtonroyal