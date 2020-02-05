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Скандальний комік Луї Сі Кей вперше виступить у Києві

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Комік Луї Сі Кей / youtube.com

Американський стендап-комік та режисер Луї Сі Кей вперше виступить в Україні у травні цього року. Незважаючи на захмарний успіх на теренах кіноіндустрії шоумен прославився не менш гучними скандалами, що пов'язані з сексуальними домаганнями.

Виступ Луї Сі Кея заплановано на 15 травня 2020 року у "Палаці Україна". Анонс події з'явився на сайті однієї з українських концертних агенцій. Свій гострий чорний гумор для української публіки шоумен презентуватиме англійською мовою.

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Організатори запевняють, що для аудиторії, яка не володіє іноземною мовою, виступ буде доступним завдяки платній гарнітурі, на якій буде транслюватись синхронний переклад. Поява Луї Сі Кея у Києві викликала чималий ажіотаж серед поціновувачів брутальних жартів, адже всі квитки, які були виставлені на сайті, вже розпродано (зважаючи на те, що їх вартість коливається від 500 до 1500 гривень). 

Луї Сі Кей за свою пікантну творчість отримав шість статуеток Emmy. Проте репутація коміка сильно похитнулася після того, як у листопаді 2017 року стендап-коміки і актриси Дана Мін Гудман і Джулія Волов заявили, що їхній колега Луї Сі Кей мастурбував у їх присутності. Інші зірки на теренах гумору також повідомили про подібні випадки, які спіткали їх на початку 2000-х років.

Сам шоумен погодився зі звинуваченнями у сексуальних домаганняхКомік також запевнив, що кається у своїх діях. Він додав, що завдав болю своїй сім'ї, друзям і дітям, а також нашкодив колегам і компаніям, що співпрацювали з ним.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини Києва Кендалл Дженнер Секс-скандал
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