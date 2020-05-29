Мама у дітей тільки одна, – Володимир Остапчук відреагував на заяву колишньої дружини

28 травня колишня дружина Володимира Остапчука взяла участь у програмі "Ранок з Україною". Там Олена Войченко зізналась, що ведучий говорить 6-річній доньці про появу нової мами у її житті. На це миттєво відреагував Володимир Остапчук.

Журналістам LifeSTyle 24 він пояснив, що ця інформація не є правдивою. За словами Володимира Остапчука, він психологічне здоров'я дітей після розлучення є пріоритетом. Тому ведучий переконує, що ніколи б говорив з маленькою Емілією про це, а слова Олени Войченко – маніпуляція.

Дивіться також: Володимир Остапчук спровокував чутки про заручини з Христиною Горняк: фото

Слова Олени про те, я ніби кажу Емілії, "що нова мама буде краще", – це наклеп, повна брехня, вигадка і нечесна маніпуляція, в яку Олена вплітає наших дітей. Вважаю, що це неприпустимо! Це виходить за всякі рамки!

– заявив він.

Володимир Остапчук додав, що не знає, для чого його колишня дружина поширює неправдиву інформацію. Однак наголосив, що у його двох дітей мама тільки одна і так буде завжди.

"Я це можу назвати одним словом – наклеп. Я вважаю, що мама у дітей тільки одна і вона для них найкраща! І крапка", – наголосив Володимир Остапчук.

Що відомо про заяву Олени Войченко

Як відомо, розлучення Володимира Остапчука та Олени Войченко стало чи не найгучнішим у 2019 році. Досі колишня пара активно обговорює у пресі особисте життя та дає гострі коментарі, які розлітаються у всіх вітчизняних виданнях.

Так, 28 травня Олена Войченко зізналась, що таки пройде психологічну експертизу. Офіційно цю вимогу поставив Володимир Остапчук, тому проігнорувати її жінка не може. Водночас Олена не приховувала, що шоумен у спілкуванні з 6-річною Емілією розповідав дівчинці, що невдовзі у неї буде нова мама. Це образило колишню дружину Володимира Остапчука.

"Досить давно він говорить, що у Емілії з'явиться нова мама, з Еваном він ці моменти не обговорює. Каже, що нова мама буде краще. Звичайно, я протестую проти такої думки. Мабуть, Володимир хоче довести це за допомогою експертизи", – зазначила Олена Войченко.

Наразі Володимир Остапчук будує стосунки з юристкою Христиною Горняк. 23 травня він розсекретив свою нову обраницю, взявши з нею участь у програмі "Світське життя". Шоумен вже познайомив дівчину з батьками, а от представляти її двом дітям Володимир Остапчук не поспішає.