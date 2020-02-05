24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Марго Роббі прийшла на вечірній ефір з глибоким декольте: провокативний образ

1012 Читать новость на русском
Марго Роббі на вечірньому шоу Джиммі Феллона / www.gettyimages.com

Австралійська актриса Марго Роббі завітала на вечірнє шоу Джиммі Феллона, де не лише розповіла про творчість, а й продемонструвала стрункі форми у провокативному комбінезоні.

Вечірнє шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon за участю кіноактриси відбулось 4 лютого. Цього ж дня Роббі побувала на ранковому шоу Good Morning America, представила фільм на нью-йоркському показі, а завершила день на зйомках вечірньої програми. На ефір зірка прийшла у блакитному комбінезоні з глибоким декольте та вирізом на спині. Широкі штанини і дві смужки тканини, які прикривали груди актриси та формувались у великий бант на плечах, виглядали доволі сексуально та водночас стримано.

До теми: Лілі-Роуз Депп засвітила оголені груди без білизни: еротичні фото з кінопремії

Для контрасту, візажисти зробили Марго макіяж з акцентом на рожевий колір, що освіжило образ актриси. Зачіска з ніжним хвилястим волоссям та лаконічні прикраси завершили look. За взуття стилісти Марго обрали сріблясті босоніжки на високих підборах.

Марго Роббі

Додамо, що ведучий Джиммі Феллон зробив жінці багато компліментів, які стосувались не лише її зовнішнього вигляду, а й кар’єри в кіно. Зокрема, тут йдеться про останні кінострічки, у яких Марго взяла участь: "Одного разу в Голлівуді", "Секс-бомба" та "Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)". 

Дивіться програму The Tonight Show Starring Jimmy Fallon з Марго Роббі онлайн:

 

Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
сьогодні
11024
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Мода Голлівуд Марго Роббі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 21:38 10 найвідоміших хітів "Тартака", на яких виросли покоління українців
Уляна Журба 121
сьогодні 17:44 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 9278
сьогодні 16:59 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 11024
сьогодні 13:20 Які актриси отримали Оскар за останні 10 років: список лауреаток
Марта Вересюк 1799
сьогодні 11:32 Які актори отримали Оскар за останні 10 років: список
Марта Вересюк 1463
Новини
Більше новин
Залиште відгук