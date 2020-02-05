Марго Роббі прийшла на вечірній ефір з глибоким декольте: провокативний образ

Австралійська актриса Марго Роббі завітала на вечірнє шоу Джиммі Феллона, де не лише розповіла про творчість, а й продемонструвала стрункі форми у провокативному комбінезоні.

Вечірнє шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon за участю кіноактриси відбулось 4 лютого. Цього ж дня Роббі побувала на ранковому шоу Good Morning America, представила фільм на нью-йоркському показі, а завершила день на зйомках вечірньої програми. На ефір зірка прийшла у блакитному комбінезоні з глибоким декольте та вирізом на спині. Широкі штанини і дві смужки тканини, які прикривали груди актриси та формувались у великий бант на плечах, виглядали доволі сексуально та водночас стримано.

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Для контрасту, візажисти зробили Марго макіяж з акцентом на рожевий колір, що освіжило образ актриси. Зачіска з ніжним хвилястим волоссям та лаконічні прикраси завершили look. За взуття стилісти Марго обрали сріблясті босоніжки на високих підборах.

Додамо, що ведучий Джиммі Феллон зробив жінці багато компліментів, які стосувались не лише її зовнішнього вигляду, а й кар’єри в кіно. Зокрема, тут йдеться про останні кінострічки, у яких Марго взяла участь: "Одного разу в Голлівуді", "Секс-бомба" та "Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)".

Дивіться програму The Tonight Show Starring Jimmy Fallon з Марго Роббі онлайн: