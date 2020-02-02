MARUV похизувалася тілом у прозорій сукні: звабливі фото

Українська виконавиця справжня прихильниця спокусливих образів на сцені. Вона часто поєднує латекс з відвертим міні та високими підборами. Проте й у буденному житті виконавиця не прогавить нагоди засвітити своє струнке тіло, обираючи не менш звабливі образи.

Як і багато вітчизняних зірок MARUV під час зимових канікул влаштувала справжній літній відпочинок з чоловіком і за сумісництвом концертним директором Олександром Корсуном. Подружжя серед розкішних курортів обрало острів Балі.

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Хоч пара вже повернулася в Україну, проте MARUV продовжує поповнювати особисту сторінку в інстаграмі провокативними кадрами. Так, у черговій фотосесії зваблива виконавиця постала у чорній мінісукні в сіточку, яка майже оголига її підтягнуту фігуру. Знаменитість зображена у пікантних позах, які дозволили їй показати пружні сідниці та пишний бюст.

Епатажу додала нова зачіска MARUV, яка пофарбувала волосся у яскравий блакитний колір. Насичений вечірній макіяж та масивні геометричні сережки гармоніювали зі зухвалим образом співачки. Вона вкотре довела свою сексуальність, замінивши латекс на напівпрозору сукню.



Співачка MARUV на відпочинку на Балі / Instagram / @maruvofficial



Співачка MARUV на відпочинку на Балі / Instagram / @maruvofficial



Співачка MARUV на відпочинку на Балі / Instagram / @maruvofficial

Не менш приголомшливими стали світлини, на яких зірка позувала у чорній сукні з дірками та великому солом'яному капелюсі. MARUV розважалася у тропіках, катаючись на гойдалці серед густих лісів.