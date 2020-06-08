Популярна телеведуча повернулася до роботи на телебаченні після тривалого карантину, проте вміло поєднує кар'єру з відпочинком. Катя Осадча провела день на палубі яхти разом з чоловіком Юрієм Горбуновим. Вона постала у літньому образі, засвітивши стрункі ніжки в коротких шортах.

Зіркова родина Каті Осадчої та Юрія Горбунова впродовж карантину опановувала внутрішній туризм та насолоджувалася прогулянками на природі. Навіть попри повернення до роботи й відновлення шаленого графіку, знаменитості не втрачають нагоди насолодитися літом разом. Так, телеведуча в інстаграм-профілі показала, як з чоловіком відсвяткувала День Святої Трійці.

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Так, подружжя після прогулянок пішки й автомобілем вирішило опанувати відпочинок на плесі Дніпра. Вони насолоджувалися вихідним на палубі яхти, за штурвалом якої був сам Юрій Горбунов. Ведучий не став приховувати, що нові навички здобувати непросто, проте під час майбутніх подорожей буде почувати себе як дипломований шкіпер – капітан парусного судна.

Образ Катерини Осадчої

У той час як чоловік керував яхтою, зірка влаштувала фотосесію. Вона обрала для спекотного дня по-справжньому літній образ. На ній легка світло-блакитна сорочка вільного крою та джинсові мінішорти, у яких вона показала стрункі ніжки. Від палючого сонця Катя Осадча одягла великі чорні сонцезахисні окуляри та кепку, а волосся зібрала в низький пучок.



Катя Осадча в мінішортах відпочивала на яхті / Фото: Instagram / @kosadcha



Катя Осадча в мінішортах відпочивала на яхті / Фото: Instagram / @kosadcha