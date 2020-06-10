Популярна телеведуча повернулася до роботи над власним тревел-проєктом "Le Маршрутка" та демонструє чарівні літні образи, які будуть доречними не лише для роботи в офісі. Леся Нікітюк для чергового виходу обрала мінісукню з квітковим принтом та навіть одягла підбори.

Спекотне літо змушує модниць оновлювати свій гардероб. Фешн-приклад демонструє шанувальникам й Леся Нікітюк. На особистій сторінці в інстаграмі вона не вперше показує фантастичні літні образи, які підкреслюють її фігуру.

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Зірка постала в екстримально коротній чорній мінісукні з квітковим принтом фіолетового кольору. Приталене вбрання на бретелях спокусливо акцентувало на її бюсті та дозволило показати стрункі довгі ноги. Їх підкреслили й лаковані босоніжки на невисоких підборах.

Леся Нікітюк залишила волосся розпущеним та прикрила ним оголені плечі. Особливу увагу знаменитість приділила й аксесуарам. Вона обрала стильну невеличку сумочку рожевого кольору, яку одягла через плече. На ній також чимало ланцюжків на шиї, сережки, браслет та годинник.



Леся Нікітюк зачарувала мережу літнім образом / Фото: Instagram / @lesia_nikituk