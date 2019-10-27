"Міс Україна 2019" Маргарита Паша відзначилась скандальною заявою про патріотизм

Володарка титулу "Міс Україна 2019" Маргарита Паша потрапила у черговий скандал. Після коментарів про анексований Крим та українську мову красуня згадала цитату про патріотів.

Днями Маргарита Паша розповіла журналістам, що після окупації півострова її сестра продовжує жити у Криму. Відповідну заяву "Міс Україна 2019" озвучила під час святкування Дня ООН. Харківська красуня двозначно відповіла на питання "Чий Крим", потрапивши у скандал.

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"Вважаю, що Крим належить всім людям. Вся територія Землі належить всім нам, людям. Така моя думка", – наголосила Маргарита Паша.

Наприкінці інтерв'ю дівчина побажала Криму "лише процвітання, як республіці". Такі слова Маргарити Паші викликали чималий резонанс, а у ЗМІ наголосили, що саме ця красуня представлятиме державу на міжнародному конкурсі. Реакція "Міс Україна 2019" на публікації журналістів не забарилась: в інстаграм-сторіс вона розмістила цитату письменника Олдоса Гакслі про патріотів.

Особлива привабливість патріотизму полягає в тому, що під його прикриттям можна травити, залякувати і обманювати. При чому з почуттям глибокої гідності,

– написала Маргарита Паша.



Скандальний коментар Маргарити Паші / Instagram / @margoritapasha

В які скандали потрапляла Маргарита Паша?

12 вересня у Києві відбувся фінал конкурсу краси "Міс Україна 2019". За результатами всіх етапів шоу перемогу здобула ефектна харків'янка Маргарита Паша. Після отримання титулу дівчина одразу ж приступила до виконання своїх обов'язків: "Міс Україна 2019" взяла участь у кількох світських заходів, де була амбасадором.

Не відмовлялась Маргарита Паша і від спілкування з журналістами. Вона із захватом давала відповіді на питання представників ЗМІ, потрапляючи у гучні скандали. Так, наприкінці вересня "Міс Україна 2019" відмовилася давати інтерв’ю українською мовою.

У вас немає можливості пережити своє життя ще раз, але яким воно буде – залежить тільки від вас! Я маю право викладати свої думки мовою, якою я хочу. Чи закон України не дозволяє мені думати російською?

– заявила після скандалу Маргарита Паша.

Чималий резонанс змусив красуню дещо змінити свій коментар. Згодом Маргарита Паша заявила, що є громадянкою України, "любить її багатонаціональність і полікультурність, ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку та державну мову, а також, що вона завжди вірила у верховенство права та демократичних свобод її громадян". Водночас інформацію про відмову спілкуватися українською або російською мовою вона заперечує.



Володарка титулу "Міс Україна 2019" Маргарита Паша / Instagram / @margoritapasha