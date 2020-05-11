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Модель Кендіс Сванепул приміряла сорочку на голе тіло: пікантні фото

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Кендіс Сванепул приміряла сорочку на голе тіло
Кендіс Сванепул приміряла сорочку на голе тіло / Instagram / @angelcandices

Одна з найуспішніших моделей сучасності знялася у чуттєвій фотосесії на піщаному пляжі поблизу океану. Кендіс Сванепул обрала досить стриманий образ, проте пікантності додала смугаста сорочка, яку зірка одягла без білизни.

31-річна південноафриканська супермодель не приховує того, що вона також втомилася від карантину, проте він суттєво змінив її погляди на життя. Замість зйомок для глянців та кампейнів Кендіс Сванепул позує заради світлин, які публікує в інстаграм-профілі

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"Ангел" Victoria's Secret вирішила обрати для фотосесії на узбережжі весняний образ. На ній світлі приталені джинси з високою талією та блакитна сорочка у білу смужку. Кендіс Сванепул вирішила поекспериментувати з позами: вона лежала на піщаному пляжі та демонструвала гнучність. Звабливості її буденному образу додало те, що вона не стала одягати бюстгальтер. 

Так, модель приспустила та розстебнула сорочку, оголовши тендітні плечі. Вона також прикрила оголені груди, спокусливо зосередивши погляд на камері. Бриз океану ледь скуйовдив волосся Кендіс Сванепул, що запезпечило легкість та природність її зовнішньому вигляду. 


Кендіс Сванепул приміряла сорочку на голе тіло / Фото: Instagram / @angelcandices


Кендіс Сванепул приміряла сорочку на голе тіло / Фото: Instagram / @angelcandices


Кендіс Сванепул приміряла сорочку на голе тіло / Фото: Instagram / @angelcandices

Автор: Надія Біленко
Теги: Кендіс Сванепул Еротика Новини LifeStyle LifeStyle
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