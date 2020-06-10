Зірка еротичного глянцю Playboy та фіналістка "Міс Всесвіту" Дора Родрігес порушила режим самоізоляції в Дубаї та майже була спіймана поліцейськими під час фотосесії. Зараз зірці може загрожувати арешт або чималий штраф.

Канадська модель Дора Родрігес два місяці тому приїхала по контракту з модельним агентством у Дубай, як почався карантин через пандемію коронавірусу. Через це жінка залишилась у країні і понад два місяці провела в готельному номері. Але їй запропонували роботу, через яку вона мала б вийти за межі готелю. Тому вона наважилась та ледь не була затримана полісменами, повідомляє The Daily Mail.

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Спокуслива фотосесія відбулась у нижній білизні в арабській пустелі. У той час до них почала направлятись автівка з поліцейськими. За словами Дори, як тільки вона побачила автомобіль "з мигалками", миттєво сіла за кермо і зникла з місця фотосесії. Тепер моделі може загрожувати адміністративний арешт або штраф за порушення правил в розмірі 3000 дирхам (близько 22 тисячі гривень).



Гаряча Дора Родрігес / The Daily Mail

Дубай – порожній і тихий, ніколи не бачила його таким. Я провела на самоізоляції два місяці, і навіть на шляху до місця фотосесії не знімала маску. Думала, що мене заарештують, коли приїхали поліцейські. Але стрибнула в машину і поїхала,

– зізналась про інцидент Родрігес.

Фотосесія Дори Родрігес у Дубаї / The Daily Mail