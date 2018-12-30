Напад на Дзідзьо: поліція Києва порушила кримінальну справу

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Дзідзьо
Дзідзьо / www.facebook.com/dzidzio

Український співак Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) став жертвою нападу у Києві 28 грудня, у результаті чого співак може втратити слух. Стало відомо, що поліція Києва порушила кримінальну справу за цим фактом.

Про це повідомляє видання Укрінформ з посиланням на слова прес-секретаря Головного управління Нацполіції у місті Києві Оксана Блищик.

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За фактом нападу на соліста гурту DZIDZIO Михайла Хому була порушена кримінальна справа за статтею 125 Кримінального кодексу. Це легкі тілесні ушкодження,
– розповіла Блищик.

Раніше Дзідзьо поділився, що від удару у нього розірвалася барабанна перетинка і через це гурт скасував новорічні концерти.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Нагадаємо, що PR-менеджер гурту Лілія Слюсар ще зранку 28 грудня підтвердила факт нападу на Дзідзьо. За її словами, ймовірний ініціатор нападу, Михайло Мішков, приїжджав до їхнього офісу із заявами, що є співвласником компанії DZIDZIO. Чоловік стверджував, що викупив 25% акцій в екс-учасника гурту Олега Турка, тому претендує на частку від доходів Михайла Хоми. Сам Мішков переконує, що є жертвою в цій ситуації, адже після купівлі акцій йому ніхто не надав інформацію про доходи та сплату податків. Відтак чоловік приїхав до офісу "Хіт ФМ", аби розібратись із ситуацією.

Водночас представники Дзідзьо ставлять під сумнів правомірність цього продажу, адже жодних документів вони не бачили. Тому та угода, якою апелює Мішков, за словами Лілії Слюсар, може бути незаконною.

Теги: Поліція LifeStyle Новини Києва Скандал Напад на Дзідзьо
Джерело: 24 канал
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