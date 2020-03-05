Настя Каменських прикрасила обкладинку чоловічого журналу: гарячі фото

Популярна українська виконавиця досить часто публікує еротичні фото, проте цього разу професійна зйомка відбулася для чоловічого глянцю XXL Ukraine. Настя Каменських змінила кілька образів, кожен з яких відвертіший за попередній.

Співачка завоювала серця мільйонів фанів у всьому світі не лише запальними треками, а й бездоганною зовнішністю. Настя Каменських старанно працює над своїм тілом в залі, аби тішити фанів стрункою фігурою у відвертих концертних образах і стильних повсякденних аутфітах.

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Артистка стала головною героїнею весняного номеру журналу XXL Ukraine та знялась в еротичній фотосесії. Зірка часто позує для престижних журналів, проте остання її зйомка стала чи не найгарячішою.

Новий номер чоловічого журналу XXL по-справжньому весняний. Переважно завдяки чарівній NK – Насті Каменських. Співачка, яка першою серед українських зірок вийшла на світовий музичний ринок і підкорила Латинську Америку, прикрасила обкладинку,

– презентували спільну роботу представники видання.

Настя Каменських змінила декільта образів. Вона позувала у суцільному купальнику з довгими рукавами темного кольору, головним акцентом якого стали пікантні вирізи біля стегон. Зірка приміряла й епатажний костюм ковбойки – чорні обтислі штани зі срібною бахромою, білу сорочку з глибоким декольте та стильний капелюх.

Чи не найоригінальнішим став look, на якому її обличчя прикрив аксесуар з камінням, а оголені груди – оригінальний бюстгальтер з металевим круглими елементами. Каменських змінювала не лише одяг, а й зачіски – розпущене кучеряве волосся на стильну високу гульку.



Настя Каменських знялась для чоловічого глянцю / XXL Ukraine