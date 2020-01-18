Настя Каменських розбурхала мережу еротичним відео: 18+

Популярна українська співачка Настя Каменських вирушила на відпочинок до Мексики. Артистка не тільки ніжиться на сонці та насолоджується відпусткою з Потапом, але й ділиться з прихильниками спекотними кадрами.

Як відомо, 19 січня в Україні стартує новий ювілейний сезон шоу "Голос країни". Зірковими суддями проєкту стали Настя Каменських та Потап, які спільно створять свою команду та поборються за перемогу. Та поки прямі ефіри ще не розпочались, зіркова пара використала вільні дні та відправилась на відпочинок.

До теми: Настя Каменських з'явилася на сторінках мексиканського Playboy

Вже втретє артисти обрали сонячну Мексику для відпустки. Саме там Настя Каменських знялась у фотосесії для Playboy. Однак не менш гарячими стали її буденні кадри, зроблені на курорті.

З прихильниками сексуальна NK поділилась роликом, знятим у літньому душі. На кадрах видно, як Настя Каменських еротично поправляє волосся під водою. Звабливості відео додала музика та ефект повільної зйомки.

Окрім цього, Настя Каменських підкорила мережу спекотними знімками з пляжу. Артистка залюбки позувала перед Потапом у крихітних бікіні чорного та неонового кольорів. Виглядала Настя Каменських, як завжди, дуже спокусливо.

"Жінка від природи володіє незвичайною пластичністю, дивовижною сприйнятливістю, здатністю відчувати. І кожна з нас повинна розвивати в собі цей талант. Ми живемо у Всесвіті, який наповнює енергією нас, а ми – наповнюємо його. Адже саме від думок і дій залежить хід нашого життя і його розвиток. Даруйте Всесвіту і кожній його частинці усмішку, добро, радість, насолоду, позитивну енергію", – порадила Настя Каменських.