24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Настя Каменських розбурхала мережу еротичним відео: 18+

1548 Читать новость на русском
Настя Каменських в купальнику / Instagram / @kamenskux

Популярна українська співачка Настя Каменських вирушила на відпочинок до Мексики. Артистка не тільки ніжиться на сонці та насолоджується відпусткою з Потапом, але й ділиться з прихильниками спекотними кадрами.

Як відомо, 19 січня в Україні стартує новий ювілейний сезон шоу "Голос країни". Зірковими суддями проєкту стали Настя Каменських та Потап, які спільно створять свою команду та поборються за перемогу. Та поки прямі ефіри ще не розпочались, зіркова пара використала вільні дні та відправилась на відпочинок. 

До теми: Настя Каменських з'явилася на сторінках мексиканського Playboy

Вже втретє артисти обрали сонячну Мексику для відпустки. Саме там Настя Каменських знялась у фотосесії для Playboy. Однак не менш гарячими стали її буденні кадри, зроблені на курорті. 

З прихильниками сексуальна NK поділилась роликом, знятим у літньому душі. На кадрах видно, як Настя Каменських еротично поправляє волосся під водою. Звабливості відео додала музика та ефект повільної зйомки. 

Окрім цього, Настя Каменських підкорила мережу спекотними знімками з пляжу. Артистка залюбки позувала перед Потапом у крихітних бікіні чорного та неонового кольорів. Виглядала Настя Каменських, як завжди, дуже спокусливо. 

"Жінка від природи володіє незвичайною пластичністю, дивовижною сприйнятливістю, здатністю відчувати. І кожна з нас повинна розвивати в собі цей талант. Ми живемо у Всесвіті, який наповнює енергією нас, а ми – наповнюємо його. Адже саме від думок і дій залежить хід нашого життя і його розвиток. Даруйте Всесвіту і кожній його частинці усмішку, добро, радість, насолоду, позитивну енергію", – порадила Настя Каменських. 

 

Адвокат Януковича Бабіков може стати керівником слідства у справах Майдану: що про нього відомо
18 січня
3964
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мексика Еротика Настя Каменських
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 січня 13:21 Жан-Поль Готьє покидає фешн-індустрію: які зірки красувались у його вбранні
Юлія Михайлова 1279
18 січня 13:02 Які актриси отримали Оскар за останні 10 років: список лауреаток
Марта Вересюк 468
17 січня 19:04 Голодна кутя, або Другий Святвечір: що приготувати напередодні Водохреща – рецепти пісних страв
Олена Булан 18937
17 січня 18:30 Які актори отримали Оскар за останні 10 років: список
Марта Вересюк 867
17 січня 16:06 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
Квітослава Туз 79092
Новини
Більше новин
Залиште відгук