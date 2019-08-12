Настя Каменських розповіла секрет успіху їхніх з Потапом стосунків: цікаві подробиці

Учасники одного з найулюбленіших українських дуетів, який раніше мав назву "Потап і Настя", виявилися не лише колегами, але й закоханими один в одного. Новоспечена дружина Олексія Потапенка Настя Каменських відверто розповіла, як їм вдається підтримувати стосунки, незважаючи на насичений графік, і що є запорукою успіху їхніх відносин.

За словами Насті Каменських, нещодавно зіркове подружжя відправилося у їхній другий медовий місяць. Для серпневої відпустки вони обрали сонячну Італію. Ймовірно, романтична атмосфера надихнула українську співачку на відвертості під спільними знімками з Потапом, адже вона розповіла один із секретів успіху їхніх стосунків.

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Новоспечена дружина заявила, що перш за все її чоловік Потап є для неї близьким другим і вона вважає дружбу дуже важливим пунктом у відносинах.

Любов і дружба завжди йдуть рука об руку. Безцінно, коли твій чоловік ще й твій найкращий друг. Тільки тоді ви відчуваєте спектр найщиріших і неймовірних емоцій! Ви ділитеся найпотаємнішим, надихаєте один одного, відчуваєте щастя в кожній хвилині. І звичайно ж, веселитеся, посміхаєтеся, дурієте і смієтеся. Як ми з Потапом на цьому фото. Коли ви зі своїм чоловіком справжні друзі – цінуйте це. Вам неймовірно пощастило,

– написала Настя Каменських.

Варто додати, що фото, під яким співачка залишила такий коментар, дійсно кумедне. Потап постав перед камерою з цікавим аксесуаром на голові – живими квітами, а його дружина Настя сміялася з нього, закриваючи обличчя руками.