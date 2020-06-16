Весь світ в очікуванні прем'єри нової стрічки про Джеймса Бонда "007: Не час помирати". Презентацію фільму вже переносили через пандемію коронавірусу. Та днями автори проєкту оголосили остаточну дату, а у мережі поширились чутки про доньку Джеймса Бонда.

На твіттер-сторінці франшизи офіційно оголосили, що перші покази "007: Не час помирати" в Європі відбудуться 12 листопада 2020 року. На цю дату варто орієнтуватись і українським кіноманам, адже дату релізу поки не змінили. Водночас у США стрічку транслюватимуть у кінотеатрах з 20 листопада.

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Окрім цього, у мережі презентували нові кадри з продовження культової франшизи. Водночас у мережі розкрили цікаву деталь, що у фільмі може з'явитись донька Джеймса Бонда – 5-річна Матильда.



Нові кадри з фільму "007: Не час помирати" / Фото Twitter / @007



Фільм про Джеймса Бонда вийде у прокат в листопаді / Фото Twitter / @007



"007: Не час помирати" / Фото Twitter / @007

Що відомо про доньку Джеймса Бонда

Наразі офіційного підтвердження немає, тому чи буде маленька Матильда героїнею фільму – залишається секретом. Водночас інсайдери The Mirror переконують, що дівчинка таки з'явиться у 25-ій частині франшизи.

Своєрідним підтвердженням цьому стали і фрагменти сценарію "007: Не час помирати", які продали на eBay. Там йдеться, що 5-річна Матильда буде готуватись до того, щоб стати подвійним агентом та перевершити славу батька. Такий поворот сюжету дуже несподіваний, адже глядачі звикли до образу ловеласа. Однак саме дівчинка здатна освіжити франшизу. Ба більше, про Матильду планують зняти окремий проєкт, до якого долучать Фібі Воллер-Брідж.

Щодо "007: Не час помирати", то сюжет буде побудований довкола подій, які стаються за 5 років після попередньої стрічки. Джеймс Бонд захотів піти у відставку, оселившись на Ямайці. Однак його райські будні завершаться, коли до спецагента завітає Фелікс Лейтер з ЦРУ. Вона розкаже Бонду про зникнення науковця, який здатен знищити світ. Тому "агент 007" несподівано для себе матиме нову небезпечну місію.

Голлівудські актори і їхні ролі в "007: Не час помирати":

Деніел Крейг – спецагент Джеймс Бонд

Рамі Малек – головний антагоніст

Рейф Файнс – директор МІ-6 Гарет Маллорі

Наомі Гарріс – асистентка Єва Маніпенні

Рорі Кіннір – керівник штабу Білл Таннер

Леа Сейду – нова дівчина Бонда Мадлен Свон

Джеффрі Райт – друг Бонда Фелікс Лейтер

Ана де Армас – Палома

Лашана Лінч – Номі.

Девід Денсік – лиходій Волдо

Крістоф Вальц – Ернст Ставро Блофельд

Дивіться трейлер до фільму "007: Не час помирати": відео