Не вистачає навіть базових знань: Бруклін Бекхем провалив стажування у відомого фотографа

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Бруклін Бекхем
Бруклін Бекхем / www.gettyimages.com

Старший син зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхем Бруклін почав будувати кар'єру фотографа. Для розвитку у творчій сфері 20-річний хлопець влаштувався на стажування до відомого фотографа Джона Ранкіна Уоделла, який працює з Harper's Bazaar, ELLE і GQ, Versace, Escada. Для цього Бруклін навіть переїхав в Нью-Йорк.

Однак, як повідомив інсайдер виданню The Sun, стажування проходить непросто, а робота сина Вікторії та Девіда не задовольняє професійну команду.

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Всі розуміли, що Брукліну потрібно працювати над собою, але ніхто не міг подумати, що йому не вистачає навіть базових знань. Очікування не виправдалися, і це був не найвдаліший старт для нього. Він відстає в багатьох сферах, але намагається виправити це завдяки своєму ентузіазму,
– розповіло анонімне джерело.

Інший ісайдер додав, що "натискати на кнопку – єдине, що він (Бруклін) вміє".

Додамо, що протягом своєї кар'єри Бруклін зняв Софі Тернер, свою дівчину Хану Крос для обкладинки видання Wonderland, Джеймі Белла і Тарона Еджертона для фільму "Рокетмен" в журналі Man About Tow. А зіркові батьки підтримують старшого сина.

Бруклін девід і вікторія Бекхем
Бруклін Бекхем з батьками Девідом і Вікторією / Getty Images

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Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем Бруклін Бекхем
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