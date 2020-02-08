Netflix вперше назвав фільми, які потрапили під цензуру в різних країнах: список

Американська стрімінгова платформа Netflix впродовж 23 років пропонує глядачам безліч фільмів та серіалів. Проте представники компанії наважилися зізнатися, що далеко не всі картини стали доступними для глядачів у всьому світі. За останні п'ять років контент збіднів на 9 фільмів, які видалили з сайту на вимогу уряду певних країн.

Стрімінговий гігант Netflix існує з 1997 року. Вперше за всю 23-річну історію існування компанія наважилася зізнатися, які стрічки так не побачили глядачі під тиском цензури. Від 2015 до 2020 року з офіційного сайту було видалено дев'ять фільмів та серіалів. Проте ця процедура передбачає чимало важливих деталей.

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Як повідомляє портал Axios, аби той чи інший контент зник зі стрімінгової платформи, керівництво компанії має отримати письмове звернення від представників влади країни. Чимало рішень Netflix довелося оскаржувати через суд. Проте все ж у п'яти країнах назавжди зникла низка картин, які, на думку уряду, мали токсичний вплив на громадян їхньої держави.

2015 рік – детективний серіал "Міст" (на вимогу Нової Зеландії, де його визнали "небажаним" до перегляду).

2017 рік – фільм Стенлі Кубрика "Суцільнометалева оболонка" (на вимогу В'єтнаму, картина присвячена війні у В'єтнамі).

2017 рік – фільм жахів "Ніч живих мерців" (на вимогу Комісії Німеччини з захисту молоді).

2018 рік – телешоу "Готуємо на рівні", фільм "Легенда 420" і серіал "Розкосячені" (на вимогу Сінгапуру).

2019 рік – телешоу "Патріотичний крок з Хасаном Мінхаджем" (на вимогу Саудівської Аравії).

2019 рік – фільм "Остання спокуса Христа" (на вимогу Сінгапуру).

2020 рік – фільм "Останнє похмілля" (на вимогу Сінгапуру).

Нагадаємо, що американська кінокомпанія Netflix була змушена додати правки до документального серіалу "Диявол по сусідству" на вимогу уряду Польщі. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький написав листа директору платформи з вимогою додати пояснювальні написи про окупацію нацистським режимом Польщі у Другій світовій війні.

Дивитися трейлер до серіалу "Диявол по сусідству" (The Devil Next Door): відео