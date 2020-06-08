Ніякого інтиму: Голлівуд скасовує зйомки еротичних сцен через COVID-19
Голлівуд поступово виходить з карантину, зокрема, вже з 12 червня відновляться зйомки кінофільмів. Однак через пандемію коронавірусу режисери не зніматимуть інтимні сцени у картинах. Натомість їх можуть замінити за допомогою комп'ютерної графіки, переписати сценарій чи повністю скасувати.
Як пише видання Daily Mail з посиланням на інсайдерську інформацію, кінематографісти отримали відповідну інструкцію, в якій містяться правила щодо зйомок секс-сцен.
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Відтак, працівники кіноіндустрії мають замінити відверті сцени близькості, аби дотримуватися необхідної дистанції між акторами на знімальному майданчику.
Тому сценаристи мають зробити так, щоб еротичні фрагменти у стрічці були переписані, або їх можна було замінити використанням комп'ютерної графіки. В інструкції мовиться також про скасування таких епізодів.
"Передбачено щоденне тестування акторів і знімальної бригади на коронавірус, проведення інструктажу з миття рук і повна реструктуризація інтимних епізодів", – повідомляє Daily Mail.
Фрагмент з кінофільму "Красуня" / Скриншот з відео
Зауважимо, що після відновлення зйомок на майданчику будуть посилені заходи санітарного контролю. Наприклад:
- відтепер скасовується традиційний "шведський стіл" для акторів і команди;
- кожен день учасників знімального процесу перевірятимуть на коронавірус;
- після кожної зміни портативний реквізит пратимуть.
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Що відомо про вихід Голлівуду з карантину
Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом ухвалив рішення, згідно з яким Голлівуд може відновити зйомки з 12 червня. Відтак індустрія кіно, музики та телебачення може повернутися до роботи з дотриманням належних заходів безпеки.
Однак додав, що остаточне рішення затверджує місцева влада, враховуючи епідеміологічну ситуацію та готовність місцевої системи охорони здоров'я впоратися зі спалахом захворюваності.