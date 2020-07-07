Українська співачка влаштувала відпочинок у рідному селі й вражає публіку фантастичними кадрами у незвичній для себе атмосфері. Настя Каменських з нагоди Свята Івана Купала перевтілилась у ніжну мавку та зачарувала мережу природною красою.

Попри те, що популярна зірка відверта зі своєю аудиторією, вона нечасто з'являється перед камерою чи на публіці без косметики. Проте село – ідеальне місце, де можна відпочити не лише від метушні й шаленого ритму життя, а й відчути безпосередню близькість з природою. Саме тому Настя Каменських святкує Івана Купала за містом, чим ділиться в інстаграмі.

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Вона вирішила насолодитися відпочинком поблизу річки й заразом влаштувала чуттєву та ніжну зйомку.

Образ Насті Каменських

Співачка постала у білій сукні-сорочці білизняного стилю з короткими рукавами та мереживом на грудях. Судячи з усього, вбрання вільного крою з закритим декольте Настя Каменських відшукала у бабусиній скрині, адже її зухвалий гардероб кардинально відрізняється від ніжного та стриманого look.

Співачці вдалось відтворити образ лісової мавки, яка стає центральним персонажем святкувань з нагоди Івана Купала. Каменських тендітними та плавними рухами демонструвала не лише витонченість, яка притаманна цим міфічним героїням, а й природну красу. Зірка постала без макіяжу, а волосся вирішила не вкладати і залишила розпущеним.



Настя Каменських в образі мавки / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменських в образі мавки / Фото Instagram / @kamenskux

Настя Каменських наголосила, що у Свято Купала відчуває особливий зв'язок з природою, який цього дня потужніший, ніж будь-коли. "Коли здається, якщо прислухатися, можна почути, як перешіптуються дерева і вся природа ніби оживає. І якщо опинитися в лісі або біля води і закрити очі, відчуваєш, як сила природи наповнює тебе", – підписала атмосферні фото артистка.