Офіційно: Меган Фокс розлучилася з Браяном Остіном після 10 років шлюбу

Впродовж останніх тижнів у мережі ширилися чутки про розлучення голлівудської пари. Актор Браян Остін наважився офіційно заявити, що розійшовся з дружиною Меган Фокс. Він зізнався, що завжди буде любити зірку та продовжить виховувати трьох дітей разом з коханою.

Резонансну заяву 46-річний американський актор зробив для видання Us Weekly. Браян Остін підтвердив, що вони з Меган Фокс розлучилися після 10 років шлюбу, проте не став розсекречувати причини розриву. Судячи з усього, ініціатором стала саме 34-річна актриса.

До теми Меган Фокс та Браян Остін розійшлися після 10 років шлюбу, – ЗМІ

Браян Остін оголосив, що шлюборозлучний процес тривав з кінця 2019 року. Він не приховує, що його почуття до дружини досі не згасли, а розрив став для нього справжнім розчаруванням. Проте експодружжя продовжить разом виховувати трьох синів та вже планує спільний сімейний відпочинок, аби не травмувати дітей.

Я завжди буду її любити. І я знаю, що вона завжди буде любити мене. І я знаю, те, що ми побудували нашу сім'ю, – це дійсно круто і по-справжньому особливо,

– наголосив Браян Остін.

Зауважимо, що Меган Фокс вже встигли запідозрити у романі з репером Machine Gun Kelly. Секс-символа помітили у компанії 30-річного американського виконавця минулих вихідних у Лос-Анджелесі. Тоді вони з кавою та їжею автомобілем вирушили у напрямку будинку Меган в місті Калабасас. Ексчоловік голлівудської акторки прокоментував й ці чутки про новий роман зірки. Він наголосив, що зараз Меган Фокс та Machine Gun Kelly – друзі.

Ми з Меган говорили про нього. Нині вони просто друзі. Я довіряю її вибору, у неї завжди був дуже гарний смак. Я не хочу, щоб люди думали про неї чи про нього зле або вважали, що я був жертвою,

– прокоментував ймовірні стосунки ексдружини Браян Остін.

Нагадаємо, що чутки про розлучення зіркового подружжя ширилися після того, як журналістам Daily Mail вдалося з'ясувати, що зірки живуть окремо – Меган Фокс залишилася у Лос-Анджелесі, а Браян Остін перебрався у Малібу. Крім того, знаменитостей вже давно помічали без обручок.

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Що відомо про стосунки Меган Фокс та Браяна Остіна?

Пара одружилася 2010 року після 6 років стосунків. Роман зірок розпочався на знімальному майданчику американського ситкому "Надія & Віра" (Hope & Faith), коли Браяну Остіну було 30, а Меган Фокс – 18. Подружжя виховує трьох спільних синів – 6-річного Боді, 7-річного Ноа та 3-річного Джорні.

У серпні 2015-го у пресі вперше заговорили про розлучення голлівудської пари. Тоді причиною їхнього розриву могли стати "непримиренні розбіжності", проте третя вагітність акторки змінила радикальні наміри закоханих.