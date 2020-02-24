Олена Кравець зворушила привітанням у день народження доньки: ексклюзивне фото

Знаменита українська акторка та комік виховує трьох дітей. Сьогодні, 24 лютого, найстаршій доньці зіркової матуся виповнюється 17 років. Олена Кравець вирішила привітати Марію публічно, розчуливши мережу чуттєвими словами.

43-річна акторка належить до незначної когорти знаменитостей українського шоу-бізнесу, які активно не ведуть особистий блог у соціальних мережах. Проте Олена Кравець не могла оминути увагою знаковий для родини день й залишити доньку без публічних привітань. Сьогодні її найстаршій дитині Марії виповнюється 17 років.

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На особистій сторінці в інстаграмі багатодітна матуся опублікувала зворушливий допис, у якому привселюдно звернулася до доньки. Олена поділилася архівним кадром з сімейного альбому. На фото дівчинка позує лежачи на дивані, одягнена у повсякденний одяг. Сонячна світлина передає щирі емоції дівчинки, яка заходиться від сміху. Крім того, замість звичного імені вона лагідно назвала Марію "Мішечком".

Олена Кравець обгрунтувала вибір кадру та зауважила, що хоче, аби її донька незалежно від віку могла безтурботно насолоджуватися життям та по-справжньому радіти кожному моменту.

Твої дорослі фото сьогодні легко знайти в соцмережах, моя дівчинка. Ти буваєш на них різною: серйозною і замисленою, яскравою і артистичною, впевненою і сором'язливою. Але сьогодні я хочу, щоб ти відчувала себе так, як на цьому фото – безтурботною реготухою з приводу і без, яка підносить п'ятки до сонця і до свого прекрасного віку! Люблю тебе ще до дня твого народження, Мішечок,

– написала любляча матуся.

Зараз 17-річна донька Олени Кравець змімається у численних модних фотосесіях та позує для відомих українських брендів. Проте, схоже, Марія поки не прагне пов'язувати своє життя зі сценою за прикладом зіркової матусі. Зараз вона активно подорожує та насолоджується своїм підлітковим віком.