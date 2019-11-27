Олена Зеленська обрала корсетну сукню для візиту в Литву: перші фото

Перша леді України Олена Зеленська продовжує підкорювати світ ефектними публічними виходами. Після візиту до Естонії президентське подружжя вирушило до Литви, де вітчизняна модниця встигла продемонструвати стильну корсетну сукню.

Міжнародна поїздка Володимира та Олени Зеленських продовжується. Подружжя вже встигло взяти участь в офіційній зустрічі з президентом Гітанасом Науседою і його дружиною Діаною. На перемовинах лідери двох держав обговорять політичні та економічні відносини, питання безпеки і оборони, співпрацю в галузі енергетики, транспорту та соціальної політики.

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Наразі у мережі з'явились перші фото із міжнародної поїздки, на яких видно, як пройшла офіційна частина зустрічі. Зокрема, журналісти LifeStyle 24 звернули увагу на вбрання, які перші леді одягнули для події. Так, Діана Науседа зустрічала гостей у блакитному костюмі, який складався зі спідниці та блузи. Образ вона доповнила прикрасами і взуттям на стійких підборах.

А от Олена Зеленська здивувала своїх прихильників. Цього разу перша леді України забула про улюблені штанні костюми, надавши перевагу витонченій сукні з рукавами та корсетом. Елегантний образ Олена Зеленська завершила туфлями-човниками і хвилястим волоссям.



Президентське подружжя України у Вільнюсі / Пресслужба



Стильний образ Олени Зеленської / Пресслужба

Цікаво, що напередодні поїздки до Литви Олена Зеленська показала кардинально інший образ. В Естонії перша леді постала перед камерами у стильних білих штанах, теракотовій блузі та пальті. Поки Володимир Зеленський брав участь у запланованих перемовинах, його дружина залюбки відвідала недільну школу у Таллінні та пологову клініку. Запозичений досвід Олена прагне втілити у соціальних проєктах, якими буде опікуватись упродовж всього терміну президентства Володимира Зеленського.



Володимир та Олена Зеленські в Естонії / Пресслужба