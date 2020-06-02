Акторка Ольга Сумська упродовж десятків років є однією з найпопулярніших білявок українського кіно. Та виявилось, що саме роль змусила її змінити імідж.

Як Ольга Сумська розповіла прихильникам в інстаграмі, коли її запросили грати у серіалі "Роксолана", вона була шатенкою. Однак продюсери бачили головну героїню білявкою, відтак всього за кілька годин акторка змінила колір волосся та постала перед камерою в образі, який стане легендарним для вітчизняних кіноманів.

Дивіться також: Як тепер виглядають зірки українського серіалу "Роксолана": ностальгійні фото

Однак зміна іміджу сподобалась харизматичній українці, тому надалі вона залюбки відвідувала салони та перефарбовувала волосся у світлий колір.

"Не секрет, що від природи я шатенка, а білявкою стала, коли зіграла Роксолану!Саме тоді мені за вечір пофарбували волосся, а на ранок я вже стояла в кадрі з новими відчуттями, які мені дуже сподобались! Декілька разів я поверталась до темного кольору, але довго не витримувала, бо білявка – це передусім характер", – поділилась Ольга Сумська.

Окрім цього, у мережі акторка поділилась архівними знімками, зробленими в різні роки кар'єри. Вкотре Ольга Сумська приголомшила прихильників, які були вражені, що з плиином часу красуня майже не змінюється.



Як змінилась Ольга Сумська за час своєї кар'єри / Фото Instagram / @​olgasumska

Наразі Ользі Сумській – 53 роки. Акторка може похизуватись успішними ролями в театрі та кіно. Зокрема, після легендарної "Роксолани" Ольга Сумська знялась у кінострічках: