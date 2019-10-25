Оля Полякова похизувалась результатами схуднення в купальнику: гаряче фото

Популярна українська співачка Оля Полякова вкотре розбурхала мережу. Зірка опублікувала сексуальне фото, на якому постала у крихітному купальнику.

Кожен артист по-своєму готується до важливих виступів. Хтось відвідує улюблені місця, інші – займаються йогою чи посиленими репетиціями. А от Оля Полякова вирішила поїхала до Туреччини перед грандіозним шоу "Королева Ночі", яке пройде у Києві вже 26 жовтня.

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Наразі артистка перебуває у популярному серед туристів місті Кемер, звідки вже встигла опублікувати гаряче фото. На кадрі запальна білявка постала у крихітному бікіні чорного кольору, яке підкреслило її бездоганно струнку фігуру.

Для прихильниць Оля Полякова вирішила відкрити секрет свого схуднення. За словами артистки, позбутись 5 кілограмів їй допомогла дієта та заняття спортом. Свої виснажливі тренування Оля Полякова часто знімає на камеру та публікує у мережі, закликаючи прихильників повторювати це за нею. Співачка не приховує, що не пропускає занять з особистим тренером навіть під час свят або після затяжних зйомок. Саме це і допомагає артистці завжди виглядати ідеально та без вагань обирати сексуальні мінісукні для публічних виходів.

Мінус 5 (кілограмів, – LifeStyle 24)! Молочним і борошняним продуктам – ні! Тренуванням і любові – так!

– підписала сексуальне фото Оля Полякова.



Оля Полякова в купальнику / Instagram / @polyakovamusic

Та і до схуднення артистка мала приголомшливий вигляд. У серпні 2019 року Оля Полякова поїхала на відпочинок, під час якого влаштувала гарячу фотосесію на пляжі. Співачка продемонструвала ідеальну фігуру у трьох сексуальних купальниках. Фото підкорили мережу та отримали тисячі компліментів від прихильників Олі Полякової.



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic