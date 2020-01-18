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Оля Полякова засвітила оголені сідниці на пляжі: спекотні кадри

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Оля Полякова у Мексиці / Instagram / @polyakovamusic

"Королева Ночі" Оля Полякова дала серію концертів у США та Канаді. Та роботою мандрівка не обмежилась: наразі артистка насолоджується відпочинком на розкішному пляжі Мексики.

Цього разу Оля Полякова обрала курортне містечко Канкун. Саме там 17 січня "Супербілявка" зустріла свій 36-ий день народження у колі друзів та сім'ї. Не забула артистка і про прихильників: у мережі вона опублікувала серію сексуальних знімків та поділитись своїми враженнями від колоритної країни. 

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Згідно із дописом, у перший день відпочинку Оля Полякова не упустила можливості поплавати в Карибському морі та зробити імпровізовану фотосесію на пляжі. Артистка постала перед камерою у неоновому купальнику з надписом Маямі. Пляжне вбрання підкреслило струнку талію зірки та оголило її сідниці.

Та, як виявилось, мандрівку до Мексики Оля Полякова запам'ятає чи не на все життя. Співачка зізналась, що під час гастролей вона загубила свої документи. Тому поїздка до Канкуна була під загрозою зриву. 

Канкун! Так, як я сюди добиралася, втративши напередодні паспорт зі своєю візою і Аліси, не побажаєш нікому! Дякую всім, хто допомагав. Але яка ж я рада, що все вийшло!
– розповіла Оля Полякова. 

Тому тепер артистка безтурботно насолоджується відпочинком та демонструє у мережі сексуальні кадри в купальниках. Не забула Оля Полякова і про своєрідну традицію: співачка зробила спільне пляжне фото зі своєю донькою Марією. Підліток займається спортом із зірковою мамою, тому також може похизуватись стрункими формами. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Відпочинок Оля Полякова Мексика
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