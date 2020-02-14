Оля Цибульська поділилася секретом зваблення чоловіків у новій пісні: відео

Знаменита українська співачка Оля Цибульська зробила особливий сюрприз до Дня святого Валентина. Артистка презентувала трек Prosecco, який з легкістю може стати саундтреком до всіх дівич-вечорів.

Композиція – це своєрідний лайфхак від Олі Цибульської для тих жінок, які втомились бути хорошою дівчинкою та більше не прагнуть чекати на перший крок від чоловіків. Саме тому в День святого Валентина відбулась анонсована прем'єра пісні Prosecco. За словами Олі Цибульської, трек допоможе всім дівчатам, які проводять цей вечір без пари, помітити чоловічу увагу навколо і отримувати задоволення від неї.

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Цікаво, що автором слів та музики виступила сама артистка. Адже Оля Цибульська з власного досвіду знає: аби зізнатися чоловіку в найвідвертіших бажаннях і нарешті перевести стосунки на інший рівень, зазвичай, достатньо вечора п’ятниці, компанії подруг і пляшки доброго просеко.

Не буває не коханих чоловіків – буває мало просеко,

– грайливо прокоментувала співачка.



Оля Цибульська презентувала пісню Prosecco / Пресслужба

Окрім цього, у новій пісні Оля Цибульська поділилась 5 кроками зваблення чоловіків:

1. Купи ту річ, в якій будеш відчувати себе дико сексуальною – "туфлі від Gucci", "сукню з Мілану", мереживну білизну чи червону помаду – вирішуєш ти. Про гроші не думай, це інвестиції!

2. Щоб він захотів зняти все інше, "одягни" те, що зняти неможливо. Це улюблений аромат, який зведе його з розуму. Я довго шукала такий, тому створила власний.

3. Приміряй кілька найвідвертіших образів, сфотографуй себе в дзеркалі і надішли йому з питанням: "Допоможи! Що одягнути на побачення?"

4. Зателефонуй подругам і поясни, що вам терміново треба танцювати.

5. Не рахуй випиті бокали просеко. Вночі зателефонуй йому з проханням: "Забери мене, boy". Не уточнюй, куди саме.

З нагоди прем'єри треку Prosecco Оля Цибульська також запустила іменну інстаграм-маску, яка аналізує обличчя дівчини і розкриває одну з головних жіночих таємниць – яка вона після кількох келихів просеко. Найпопулярнішими з них – "пишу колишньому", "займаюсь коханням в машині" і "знову хочу Олега Винника".

Слухайте пісню Олі Цибульської до Дня закоханих – Prosecco: відео

Оля Цибульська – Prosecco: текст нової пісні

Привіт, п’ятниця!

Ми не бачились тисячу днів

І ти, baby, мені не дзвонив

І я плакала, плакала

Привіт, п’ятниця

Так втомилася бігти від снів

Щоби вечір мені не болів

Я Prosecco накапала

Приспів:

Туфлі від Gucci, сукня з Мілану

Гаряча штучка, трохи п’яна

Приїде мачо, вкраде далеко

Будем ла-ла-ла-ла

Я пила Prosecco

Забери мене, boy

Забери мене, boy

Я готова тікати далеко

Забери мене, boy

Забери мене, boy

А у серце налийте Prosecco

Про те, про се

Prosecco Prosecco

Про те, про се

Привіт, п’ятниця

Ми не бачились тисячу літ

Дай поставлю тебе на репіт

Я літала і падала

Привіт, п’ятниця

Ти на фото такий як в житті

Цілував, але іншу хотів

І я плакала, плакала

Приспів:

Туфлі від Gucci, сукня з Мілану

Гаряча штучка, трохи п’яна

Приїде мачо, вкраде далеко

Будем ла-ла-ла-ла

Я пила Prosecco

Забери мене, boy

Забери мене, boy

Я готова тікати далеко

Забери мене, boy

Забери мене, boy

А у серце налийте Prosecco

Про те, про се

Prosecco Prosecco (3х)

Про те, про се