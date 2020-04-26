Остапчук опублікував пікантне відео з оголеними ніжками коханки: Полякова розкритикувала допис

Одразу після гучного розриву з дружиною Оленою Войченко Остапчук закрутив новий роман. Нині він не соромиться публікувати спільні відверті відео з коханою. Проте навіть зіркові колеги ведучого зауважують, що він перегинає палку. Його новий допис розкритикувала Полякова.

У пресі давно розсекретили ймовірну коханку Володимира Остапчука – 33-річну Христину, яка працює нотаріусом. Попри те, що шоумен не коментує чутки у пресі, стосунки пари стрімко розвиваються. Після спільного відпочинку в Буковелі та святкування Великодня, ведучий вирішив записати пікантне відео з дівчиною, яке опублікував на особистій сторінці в інстаграмі.

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На карантині Володимир Остапчук активно знімає кумедні ролики та розвиває особистий блог у соціальних мережах. Цього разу до творчості він долучив і свою коханку Христину. Разом пара записала відео, на якому шоумен лежить на підлозі та ритмічно рухає ногами під музику. Очевидно, що подібні вправи не під силу зірці, а от його нова обраниця займається танцями. Проте у мережі не оцінили гнучкості дівчини, яка активно розсувала ноги на камеру.

"Sunday is a Leg Day", – прокоментував Остапчук, що в перекладі означає "неділя – день ніжок".

Однією з перших на допис відреагувала Оля Полякова, висловивши своє критичне ставлення до подібних відвертостей: "Думаю, що це жорстоко". Популярну співачку підтримали тисячі користувачів інстаграму.



Оля Полякова відреагувала на допис Остапчука / Screenshot / Instagram / @vova_ostapchuk

У коментарях фоловери вкотре наголосили, що поведінка Остапчука розчаровує та обурює їх все більше. Крім того підписники зазначили, що жінка, яка має почуття власної гідності, не дозволила б публікувати подібні відео: "Думаю, це велика дурість незрілого чоловіка", "Прикро таке бачити людям, які присвячували життя людині! З поваги до свого минулого, хоча б, потрібно припинити займатися такою нісенітницею! Це акт самозакоханості", "Якщо чесно, пропала вся повага до вас. Залишити сім'ю, прекрасну дружину і дітей, потім виставляти ще отаке і думати, що це круто", "Вово, ти ж просто уяви як боляче твоїй колишній дружині".