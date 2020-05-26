Памела Андерсон різко розкритикувала фільм "Рятувальники Малібу": Зіпсували все

Американська модель та акторка Памела Андерсон відзначилась гострим коментарем про фільм "Рятувальники Малібу", який вийшов у прокат в 2017 році. Телезірка заявила, що автори проєкту з більшим бюджетом зуміли зіпсувати все.

Про це вона розповіла в ефірі шоу Енді Коена, яке виходить на його ютуб-каналі. Памела Андерсон залюбки прокоментувала нових "Рятувальників Малібу", яких зіграли Зак Ефрон та Двейн Джонсон. За її словами, кінострічка далеко не така успішна, як серіал, який допоміг її прославити у 1989 році.

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"Мені не сподобалося. Вони зробили фільм із серіалу та зіпсували все. Багато фільмів вимагають значного бюджету, легше обходитися меншими засобами для телебачення", – заявила Памела Андерсон.

Окрім цього, акторка наголосила, що на фільм "Рятувальники Малібу" у Голлівуді витратили 65 мільйонів доларів. Серіал за участю Памели Андерсон мав значно більшу популярність та був знятий всього за 500 тисяч доларів.

Дивіться фрагмент інтерв'ю з Памелою Андерсон: відео

Що відомо про проєкти "Рятувальники Малібу"

Епізоди серіалу "Рятувальники Малібу" виходили з 1989 року. Упродовж 10 років кінострічка показувала життя рятувальної бригади, перипетії в їхніх стосунках, заплутані справи, а також порятунок людей з різних ситуацій.

Серіал отримав шалену популярність на телебаченні, а його зірки прокинулись популярними. Зокрема, Памела Андерсон, яка своїм пишним бюстом привертала увагу глядачів, назавжди увійшла в історію проєкту. Окрім неї, головні ролі отримали актори Девід Гассельгофф, Ясмін Бліт, Александра Пол, Паркер Стівенсон, Майкл Ньюман, Джеремі Джексон, Джина Лі Нолін та інші.



Серіал "Рятувальники Малібу" / IndieWire

У 2017 році у світі презентували запальну кінострічку, зняту за мотивами серіалу. Критики засипали фільм "Рятувальники Малібу" негативними відгуками, зазначаючи, що сюжет новинки є передбачуваним та провальним. Водночас до голлівудських акторів, які зіграли головні ролі, вони були більш лояльні. Зак Ефрон, Двейн Джонсон, Пріянка Чопра, Олександра Даддаріо, Келлі Рорбах показали чудову гру на знімальному майданчику. Епізодичну роль у стрічці отримала і Памела Андерсон, яка зіграла Кейсі Дан Паркер у кінострічці.

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