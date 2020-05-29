Памела Андерсон заговорила про бажання ще раз вийти заміж: який за рахунком буде шлюб

Останні стосунки Памели Андерсон тривали усього 12 днів, однак знаменита білявка не зважає на невдачу та мріє ще раз вийти заміж. Шлюб буде п'ятим за рахунком.

Про це вона відверто розповіла у коментарі The New York Times. Памела Андерсон хоче знайти чоловіка, з яким проведе решту днів свого життя. Тому модель і акторка зазначила, що ще один раз піде до вівтаря.

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Ще один раз. Будь ласка, Боже, всього один раз. Тільки один!

– наголосила вона.

Не оминула Памела Андерсон і питань про шлюб з режисером Джоном Пітерсом. Їхній союз тривав усього 12 днів та відзначився гучним скандалом після розпаду. Та, як зазначила Памела Андерсон, вони не реєстрували своїх стосунків.

"Я не була заміжня. Ні. Я ж романтик. Думаю, що я легка мішень. Не знаю, що все це було, але думаю, що страх зіграв у цьому випадку велику роль. Це був всього лише невеликий момент, мить, яка прийшла і пішла. Не було ніякого весілля, не було ніякого шлюбу, не було нічого. Наче цього ніколи і не було. Це звучить дивно, але так воно і є", – розповіла Памела Андерсон.

Що відомо про останні стосунки Памели Андерсон

З режисером Джоном Пітерсом Памела Андерсон знайома 35 років. Інсайдери повідомляють, що весь цей час чоловік кохав знамениту білявку, тому їхня зустріч в Індії стала доленосною. Джон Пітерс, не зволікаючи, освідчився Памелі Андерсон та отримав згоду на весілля. За неофіційними даними, пара таємно одружилась, що активно спростовують самі зірки.

Та минуло всього 12 днів, як знаменитості оголосили про розрив. Після цього у ЗМІ опублікували скандальні новини, в яких Джон Пітерс зізнався, що був потрібний Памелі тільки для ліквідації боргів. Він переконує, що віддав коханій 200 тисяч доларів та отримав у відповідь байдужість.

Водночас сама Памела Андерсон спростувала ці чутки та заявила, що не потребує фінансової допомоги. Вона має стабільні доходи від своїх проєктів, здачі нерухомості в оренду та зйомок.

Слава богу, що все сталося саме так, як сталося, я дуже щаслива. Я була заміжня тричі, хоча люди думають, що я виходила заміж п'ять разів. Я навіть не знаю чому, – додала Памела Андерсон.



Памела Андерсон і Джон Пітерс / Фото People

Скільки разів Памела Андерсон була у шлюбі