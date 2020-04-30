Пенелопа Крус у витончених сукнях прикрасила глянець: фото

Іспанська акторка Пенелопа Крус стала головною зіркою журналу Red Magazine. Красуня прикрасила обкладинку глянцю та поділилась з журналістами секретами краси.

Днями Пенелопа Крус відзначила 46-ий день народження. В це складно повірити, адже акторка виглядає неперевершено та навіть без макіяжу демонструє обличчя без зморшок. У журналі Red Magazine вона зізналась, що головний її секрет – здоровий сон.

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"Якщо я не посплю 7 годин, одразу це на собі відчуваю… Я не така гарна насправді, тому що за своєю природою я дуже турботлива людина. Повинна постійно нагадувати, що потрібно виділяти час і для себе", – зізналась Пенелопа Крус.



Пенелопа Крус у новій фотосесії / Red Magazine

Ще одним секретом молодості Пенелопи Крус є відмова від алкоголю чи наркотиків. Акторка не приховує, що веде здоровий спосіб життя і навіть не має бажання відвідувати світські вечірки. Тому на заході з нагоди Оскара її колеги здивувались, коли Пенелопа прийшла на подію.

"Я ніколи не цікавилася алкоголем або наркотиками. Одного разу я прийшла на вечірку після Оскара, на якій зустріла багато друзів: Рене Зеллвегер, Дженніфер Еністон, Леонардо Ді Капріо, сестер Кардашян. Багато з них говорили: "Вау, не можу повірити, зараз друга година ночі, а ти все ще тут". Але я роблю такі речі раз у два роки!" – розповіла Пенелопа Крус.

Акторка додала, що молодість шкіри і добре самопочуття їй допомагають підтримувати екологічні продукти. Пенелопа Крус переконана: правильна їжа – половина успіху кожної жінки. І це вона залюбки підтвердила у фотосесії для глянцю. Пенелопа Крус приміряла стильні літні сукні, які підкреслили її струнку фігуру. Фото вже з'явились у мережі та викликали справжній ажіотаж серед прихильників акторки.



Неперевершена Пенелопа Крус / Red Magazine



Пенелопа Крус у глянці / Red Magazine