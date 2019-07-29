Переслідування продовжуються: Злата Огневич показала обличчя чоловіка, який їй погрожує

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Злата Огневич показала свого нападника
Злата Огневич показала свого нападника / Instagram / @zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич має тисячі прихильників. Однак деякі з них переходять межу та намагаються особисто поспілкуватись із зіркою. Днями артистка помітила чоловіка, який у березні 2019 року вчинив на неї напад.

Як відомо, на початку березня 2019 року Злата Огневич опублікувала відео, як невідомий чоловік напав на неї біля будинку. Врятував артистку її водій, який на час інциденту був поряд з нею. При цьому нападник заявляв, що "ніколи не відстане і ніхто їй не допоможе" в цьому.

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Своє слово чоловік дотримав. 27 липня Злата Огневич після тренування помітила, що за нею стежить той самий фанат. Чоловік перебував в авто та очікував, коли співачка вийде з приміщення. Злата Огневич викликала поліцію, оскільки не знала, чого чекати від нього.

"Веселий початок ранку. Дуже хочу, щоб закон зміг мене захистити від цього неадеквата. Ну, а поки, маємо, що маємо", – розповіла Злата Огневич у мережі, розмістивши кадри, зняті зі спортзалу та нагрудної камери правоохоронців. 

Наразі невідомо, чи чоловіка все ж затримали поліцейські та як Злата Огневич планує боротись із такою увагою. Журналісти LifeStyle 24 намагаються сконтактувати з представниками артистки, щоб довідатись більше деталей про інцидент. 

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

 

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Теги: LifeStyle Новини України Злата Огневич Скандал
Джерело: LifeStyle 24
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