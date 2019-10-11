Періс Гілтон стане власницею комплексу на Закарпатті: українці розпочали виконання її вимог

Світська левиця та спадкоємиця готельного бізнесу Періс Гілтон таки придбає відпочинковий комплекс на Закарпатті. Українці вже розпочали реалізовувати головної вимоги зірки – зведення вертолітного майданчика на території "Деренівської Купелі". Будівництво планують завершити наприкінці 2019 року.

Як відомо, ще влітку 2019 року всі українські ЗМІ заговорили про можливий бізнес Періс Гілтон в Україні. Тоді журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що знаменита американка обрала елітний відпочинковий комплекс на Закарпатті із назвою "Деренівська Купіль". За словами інсайдерів, під час перемовин Періс Гілтон висунула головну вимогу – на території комплексу повинен бути вертолітний майданчик. Тоді це прохання здавалась перешкодою у підписанні угоди, однак джерела LifeStyle 24 заявили: будівництво вже розпочалось.

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Комплекс, який прагне купити Періс Хілтон / Pinterest

Окрім вертолітного майданчика, на території "Деренівської Купелі" зведуть дворівневий паркінг та "Пасаж" для проведення масштабних культурно-масових заходів. Також на прохання Періс Гілтон прилеглі території комплексу матимуть додаткові автостоянки, щоб всі гості зірки могли з комфортом розмістити свої машини. Водночас стартували роботи по внутрішньому оздобленню 5-зіркового готелю DeLux, відкриття якого планується вже в 2020 році.

За припущеннями інсайдерів, угоду можуть закрити не раніше весни 2020 року. Тоді ж Періс Гілтон планує організувати в Україні представницький міжнародний конкурс краси. Наразі зірка розглядає дві локації для проведення заходу – Київ та Закарпаття. Та, зважаючи на стан доріг в Україні, наявність вертолітного майданчика в "Деренівській Купелі" може стати ключовим аргументом у виборі місця проведення конкурсу.

Що відомо про "Деренівську Купіль"?Курорт розташований в урочищі Деренівка, що на Закарпатті. Це сучасний готельно-відпочинковий комплекс, який містить 130 окремих номерів. Для туристів власники пропонують чимало розваг: тут розташовані аквазона з басейнами, розважальний центр, SPA-комплекс, тенісний корт, мінігольф та дендропарк з понад 5 тисячами різних видів рослин.

Курорт на Закарпатті – не єдина покупка, яку прагне здійснити Періс Гілтон. Знаменита американка зацікавилась нерухомістю в Києві. Вибір Періс Гілтон зупинила на елітному житловому просторі Linden, який розташований на Липках. Світській левиці сподобалась дворівнева резиденція площею в 556 квадратних метрів, тому, ймовірно, вона віддасть 4,5 мільйона доларів та стане її власницею.

Журналісти LifeStyle 24 підозрюють, що Періс Гілтон зацікавилась інвестиціями в українську нерухомість під час її візиту до Львова. Навесні 2018 року вона стала запрошеною гостею відкриття місцевого фешенебельного готелю. Супроводжував знаменитість її наречений Кріс Зілка, дідусь якого народився в Україні. І хоч Періс Гілтон розірвала заручини, це аж ніяк не вплинуло на її бізнес-ідею.