Пишногруда Демі Роуз підірвала мережу пікантними фото в білизні

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

24-річна британка Демі Роуз стала зіркою соціальних мереж через свої відверті фото, на яких вона часто демонструє пишні груди та сідниці. Дівчина вкотре розбурхала шанувальників чорно-білим кадром у спідній білизні.

На новій світлині, яку Демі Роуз опублікувала в Instagram, дівчина позує на ліжку з розпущеним волоссям у мереживній спідній білизні світлого кольору.

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Зірка продемонструвала пишні груди, які притримала руками на фото. Демі знялася в об'єктиві фотографа, який спеціалізується на чорно-білих еротичних фотосесіях.

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Також Демі Роуз показала пікантні кадри з узбережжя Балі, на яких вона позує у чорному суцільному купальнику на одне плече. Образ 24-річної британки доповнили золоті ланцюги на талії і величезний крислатий чорний капелюх.

У відвертому образі зірка вкотре продемонструвала звабливу фігуру, через яку її називать "британською Кардашян".

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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