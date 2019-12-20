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Пишнотіла модель Ешлі Грем повністю оголилась на останньому місяці вагітності: 18+

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Ешлі Грем повністю оголилась / Instagram / @ashleygraham

Одна з найвідоміших моделей plus-size з дня на день очікує появи первістка. Перед пологами Ешлі Грем вирішила знятись в еротичній фотосесії, показавши свою фігуру без будь-якого одягу.

Відповідними знімками манекенниця поділилась 20 грудня на офіційній інстаграм-сторінці. За словами Ешлі Грем, вона поділилась результатами фінальної у 2019 році еротичної зйомки.

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На кількох знімка видно, як вагітна модель позує перед камерами повністю голою. На таку відверту зйомку Ешлі Грем погодилась завдяки своєму чоловіку Джастіну Ервіну. Саме він виступив фотографом, тому майбутня мама зовсім не соромилась демонструвати своє оголене тіло перед камерою. Для знімка він використав звичайний стілець, на який вмостилась Ешлі Грем. 

Остання зйомка в цьому році з найбільшою любов'ю в моєму житті,
– поділилась Ешлі Грем. 

Вагітна Ешлі Грем повністю оголилась
Вагітна Ешлі Грем повністю оголилась / Instagram / @ashleygraham

Модель не тільки позувала перед камерою чоловіка, але й залюбки переглядала результати еротичної зйомки. Однак це не перша провокативна світлина у блозі вагітної Ешлі Грем: раніше вона хизувалась результатами сімейної фотосесії з Джастіном Ервіном, яка вразила прихильників відвертістю.  

Сексуальна зйомка Ешлі Грем з чоловіком
Сексуальна зйомка Ешлі Грем з чоловіком / Instagram / @ashleygraham

Вагітна Ешлі на еротичній зйомці
Вагітна Ешлі на еротичній зйомці / Instagram / @ashleygraham

Про свою першу вагітність модель Ешлі Грем повідомила 14 серпня. В цей день вона з чоловіком Джастіном Ервіном святкувала 9 річницю одруження, відтак оголошення про поповнення в сім'ї було символічним. Згодом манекенниця оголосила, що очікує на появу сина. А от ім'я майбутньої дитини Ешлі Грем вирішила поки тримати у секреті.

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Теги: LifeStyle Ешлі Грем Новини LifeStyle Еротика
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