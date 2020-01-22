Пишнотіла співачка Lizzo повністю оголилась для глянцю: фото 18+

Американська співачка та реперка Lizzo (Меліса Джефферсон) відома у світі не тільки завдяки своїм пісням, але й пишним формам. Однак свого тіла артистка зовсім не соромиться, що довела, знявшись повністю оголеною для глянцю.

Еротичні знімки з'являться у новому випуску журналу The Rolling Stones. А поки представники журналу опублікували фрагменти з інтерв'ю артистки та кілька спокусливих фото.

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На одному з кадрів Lizzo постала перед камерою повністю голою. 31-річна співачка прикрила інтимні місця завдяки вдало обраній позі. Однак це аж ніяк не повпливало на провокативність кадру: Lizzo на підборах впевнено дивилась у камеру, тримаючи у руках флейту. Не менш еротичними були й інші кадри із запальною співачкою. Lizzo приміряла прозорі боді з вишивкою, сукні, халати та комплекти спідньої білизни.

А от на обкладинці глянцю глядачі зможуть побачити артистку з двома оголеними чоловіками. Моделі тримали квіти в руках, приставляючи їх до ніг сексуальної співачки.



Співачка Lizzo знялась у провокативній фотосесії / The Rolling Stones

Вже в інтерв'ю Lizzo не приховувала, що потерпала від критики хейтерів. Люди писали у мережі, що вона потворна та повинна дбати про своє тіло. Тому в один момент артистка хотіла покинути сцену і повернутись до непублічного життя. Однак пісні допомагають Lizzo бути впевненою в собі та давати це відчуття іншим темношкірим жінкам із пишними формами.

Я займаюся музикою, яка, сподіваюсь, змушує інших почуватись добре і допомагає мені знайти любов до себе. Саме завдяки їй я звертаюсь безпосередньо до темношкірих жінок, таких же пишних, як я,

– розповіла Lizzo.

Відомо, що з дитинства Lizzo переживала проблеми зі сприйняттям своїх форм. Однак, здобувши світову славу, артистка почала популяризувати бодіпозитив. Lizzo без вагань демонструє пишні форми та не соромиться брати участь навіть у відвертих зйомках. Окрім цього, співачка постала у кінострічці "Шахрайки з Волл-Стріт" в образі танцівниці стрип-клубу.