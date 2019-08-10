Помер Ерні Колон – художник коміксів Marvel і DC

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Помер Ерні Колон
Помер Ерні Колон / Фото з відкритих джерел

Відомий американський художник коміксів Ерні Колон, який намалював чимало картин для Marvel і DC, пішов з життя на 89-році життя. Творець відомих ілюстрацій довгий час боровся з раком.

Про трагедію для кіносвіту та родини художника повідомляється на його особистій сторінці у Facebook.

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Довгий допис для шанувальників та друзів залишили близькі Ерні Колона, повідомивши про його смерть одразу наступного дня. Як зазначається у тексті, Ерні Колон помер у своєму будинку 8 серпня у віці 88 років.

Надзвичайний Ерні Колон помер учора вдень у своєму будинку у віці 88 років, в оточенні сім'ї, після року боротьби з раком. Спадщина, яку він залишає, неймовірна – більше, ніж 60-річна кар'єра в коміксах, не кажучи вже про роботу, яку він виконав в інших сферах, включаючи малювання, письмо, ліплення... Я не думаю, що було щось, чого він не міг зробити. Він любив творити — він завжди творив,
– написали на сторінці Ерні Колона.

Варто додати, що художник редагував такі відомі комікси, які перетворилися у картини, як "Диво-жінка", "Флеш", а також "Зелений ліхтар".

 

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Теги: LifeStyle Втрати
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