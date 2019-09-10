Помер Роберт Франк – легендарний фотограф-документаліст

Найбільш впливовий фотограф-документаліст Роберт Франк помер у віці 94 роки у понеділок, 9 вересня. Причини смерті наразі не повідомляються.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на слова одного із засновників нью-йоркської галереї Pace-MacGill, яка представляла фотографа Роберта Франка з 1983 року, Пітера МакГілла.

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Роберт Франк – це легендарний фотограф XX століття, кінорежисер і оператор, майстер документальної фотографіі. Чоловік народився у Швейцарії, звідки у 23 роки переїхав у Нью-Йорк.

Його найвідоміша – чорно-біла фотокнига "Американці" зі знімками, зробленими в середині 1950-х років. Книга вперше була опублікована в 1959 році і вважається класичним зразком документальної фотографії. Передмову до неї написав американський письменник Джек Керуак. Фотокнига "Американці" посприяло визнанню документальної фотографіЇ як художнього феномена.

Роберт Франк також співпрацював з популярними журналами, як Vogue, Life, Fortune та іншими.

Роботи Роберта Франка