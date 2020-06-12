Інсайдери західних ЗМІ приголомшили новою інформацією про герцогів Сассекських. За їхніми даними, принц Гаррі та Меган Маркл ще до весілля обговорювали можливість складання королівських обов'язків та початок самостійного життя, подалі від впливових родичів.

Вже у серпні 2020 року на прилавках з'явиться довгоочікувана книга "У пошуках свободи" (Finding Freedom). Її авторами є королівські експерти Омід Шорба і Каролін Дюран. За даними The Daily Mail, письменники працювали над книгою, беручи коментарі в Гаррі та Меган, а також їхніх найближчих друзів, тому видання може відкрити чимало секретів приватного життя королівської родини.

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І хоч книга "У пошуках свободи" ще не надійшла в продаж, вже привертає увагу громадськості. Її автори заявили, що так званий "Мегзит" планувався задовго до офіційної заяви. Ще до весілля принц Гаррі та Меган Маркл обговорювали переїзд до США та відмову від королівських доручень.

Це рішення не було поспішним. "Мегзит" почався ще до весілля. Відверто кажучи, Гаррі довгий час був нещасливим у Великобританії. Вони з Меган відкрито обговорювали можливість піти своїм шляхом, – розповів інсайдер.

Окрім цього, джерела додають, що насправді слово "Мегзит" викликало чимале обурення у принца Гаррі. Все тому, що він приймав рішення про вихід з королівської родини, а Меган Маркл тільки підтримала свого чоловіка в цьому.



Про принца Гаррі та Меган Маркл написали книгу / Фото Amazon

Що відомо про резонансний "Мегзит"

Ще в січні 2020 року принц Гаррі та Меган Макрл оголосили, що складають королівські обов'язки. Така заява приголомшила не тільки прихильників пари та журналістів, але й родичів герцогів Сассекських. Ані Єлизавета ІІ, ані принц Вільям не знали про рішення подружжя до оголошення цього.

Принц Гаррі наголошував, що хоче почати нове самостійне життя з Меган Маркл та маленьким Арчі Гаррісоном. Водночас інсайдери зазначали, що причиною для "Мегзиту" стали постійні напади ЗМІ на герцогиню Сассекську.

Після тривалих обговорень Єлизавета ІІ таки прийняла рішення принца Гаррі та Меган Маркл. За її умовами, подружжя має оплатити ремонт у своєму будинку у Віндзорі та більше не користуватись титулом або ж навіть словом "королівський" у комерційних проєктах. Наразі Гаррі та Меган живуть у Лос-Анджелесі.