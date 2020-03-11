Принц Гаррі прокоментував "мегзит" російським пранкерам: юнаки представилися Гретою Тунберг

Ажіотаж довкола герцогів Сассекських не зникає з часів їхньої резонансної заяви. Публіка прагне почути подробиці особистого життя пари після відмови від королівських повноважень. Так, принц Гаррі прокоментував своє невдоволення після "мегзиту" російським пранкерам, які представилися екоактивісткою Гретою Тунберг.

Як повідомляє видання The Sun, розмова між принцом Гаррі та двома російськими блогерами Володимиром Кузнецовим та Олексієм Столяровим –Вованом і Лексусо, відбулася ще у новорічну ніч та 22 січня. Так, юнаки наважилися опублікувати записи у мультиплікаційній формі у ютубі та фейсбуці.

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Під час розмови з фейковою Гретою Тунберг Гаррі відверто зізнався, що він відчуває напругу в спілкуванні з королівською родиною. Так, герцог Сассекський пояснив, що безліч людей можуть звинувачувати їх з Меган у тому, що вони пішли проти британської монархії, проте він переконаний, що є й ті, хто також ставить на перше місце свою сім'ю.

Часом правильне рішення не завжди просте. Це рішення, безумовно, було не з легких, але це було правильне рішення для нашої родини, правильне рішення, щоб можна було захистити мого сина… Тепер ми маємо можливість говорити та робити те, чого ми, можливо, не могли б зробити, піддаючись критиці,

– зізнався Гаррі.

Пранкери не оминули увагою й скандального дядька принца Ендрю, який також зрікся своїх повноважень через з'язки зі скандальним насильником Джеффрі Епштейном. Гаррі наголосив, що ця ситуація жодним чином не обходить його та його дружину, адже їхня діяльність спрямована на суспільство, а не на стосунки з іншими членами родини.

Він також не оминув увагою й Дональда Трампа та його ставлення до проблем екології. Щодо ймовірної зустрічі президента США з Гретою Тунберг він зазначив, що це повпливає лише на його рейтинг, проте аж ніяк не змінить позиції до кліматичних проблем: "Сам факт, що Дональд Трамп ініціює вугільну промисловість, настільки важливу в Америці, що на його руках кров".

Проте юнаки поспішили наголосити, що герцоги Сассекські, які підтримують боротьбу за екологію, користуються приватними рейсами. Гаррі пояснив, що таке рішення спричинене тим, що він прагне вберегти свою родину від тиску суспільства. Букінгемський палац поки жодним чином не прокоментував цю розмову.