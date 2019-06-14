Припиніть знецінювати себе, – Ірена Карпа звернулася до жінок

Співачка та письменниця Ірена Карпа, яка у жовтні 2018 року втретє вийшла заміж за нащадка роду легендарного письменника Віктора Гюго – Людовика-Кирила Требюше, закликала жінок цінувати себе та не перейматися стосовно порад інших людей про особисте життя.

Про це Карпа написала на своїй сторінці в Instagram. На опублікованій світлині Ірена позує зі своїм чоловіком у французькому кафе.

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У підписі письменниця звернулася до жінок та порекомендувала їм не перейматися. Вона додала, що варто "обривати контакти з тими, хто вас знецінює".

Орфографія та пунктуація автора збережені.

Замість писати вам щось тонке і романтичне, я вам, баби, так скажу: головне то не паритися. Віком не паритися, родичами-уродичами з їхнім "ото їй вже тридцять год, а все одна й одна, видно судьба така", чи там всякими "ой тримайся чоловіка, ну і шо шо трохи випиває, з ким не буває, ну і шо деколи вдарити може – теж не без причин от ж, правильно?" і тим більше "а і хто тебе отаку з чужими дітьми візьме, та ще й двома?.." Обривайтеся контакти з тими, хто вас знецінює. І головне – припиніть знецінювати себе самі. Підсилюючи каторгу голосом уявної внутрішньої мами (сусідки, вчительки, успєшноі чи навпаки лучшої подруженьки). Fuck them all, дівки!

– заявила Карпа.

Разом з цим, Ірена додала, що найголовніше – це самій (автор звернувся до жінок) розуміти, якого ви хочете партнера.

"Виходити заміж треба стільки, скільки не набридне. Поки не з`явиться такий мужик, який ваш. І пофіг на матеріальні блага, зв’язки чи інші "втрати", про які шиплять ваші внутрішні страхи. Все можливо. Головне – самій собі розуміти, якого хочете партнера", – підсумувала вона.