Голлівудська акторка Демі Мур змінила колір волосся для зйомок у серіалі "Дивний новий світ" (Brave New World). Стрічка вже вийшла на великий екран, а у мережі з'явились фото знаменитої красуні.

Часто актори для ідеальної картинки в кіно йдуть на жертви зі своїм іміджем. Хтось змушений підстригтись, а хтось – погладшати чи схуднути. А от Демі Мур змінила звичний образ брюнетки та у серіалі "Дивний новий світ" постала перед глядачами з білявим волоссям.

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Незвичний імідж вже оцінили прихильники голлівудської зірки. А щоб підігріти цікавість кіноманів до серіалу, Демі Мур показала нові фото. На кадрах актриса позувала у світлій мінісукні, що нагадувала комбінацію, та прозорому халаті.

"Твій блонд – це нова правда, яка була мені потрібна, але я про це не знала", – прокоментувала знімок 26-річна донька Демі Мур – Таллула Вілліс.



Демі Мур стала білявкою / Фото Instagram / @demimoore



Демі Мур в новому серіалі "Дивний новий світ" / Фото Instagram / @demimoore

Що відомо про серіал "Дивний новий світ"

"Дивний новий світ" – це серіал, знятий за антиутопією Олдоса Хакслі. За сюжетом, у далекому майбутньому світом керує одна політична сила. Влада з народження вказує дітям модель поведінки та фактично визначає, ким вони будуть у майбутньому. Як такого особистого життя жителі міста не мають, оскільки їхні емоції контролюють завдяки наркотикам. Та зруйнувати систему може одна сім'я, яка маскує свої почуття та емоції.

Демі Мур зіграла у серіалі маму головного героя Джона. Саме вона мотивує хлопця відкривати для себе більше, аніж йому дає система. Експерти вже встигли розкритикувати серіал "Дивний новий світ", зазначаючи, що мотиви його можна знайти у багатьох фільмах, тому цікавість у них викликав тільки новий образ Демі Мур.

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