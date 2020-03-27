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Ріанна випустила сингл Believe It після трьох років мовчанки: чому фани розчаровані

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Ріанна випустила сингл Believe It / Instagram / @badgalriri

Впродовж останніх років 32-річна американська співачка змінила рід занять та повністю присвятила себе б'юті-індустрії та бізнесу. Проте напередодні релізу дев'ятого студійного альбому Ріанна вирішила потішити фанів новим треком Believe It, записаним спільно з репером PartyNextDoor.

Сьогодні, 27 березня, Ріанна вперше за три останні роки порушила творчу мовчанку та опублікувала свій черговий хіт у співпраці з популярним канадським репером PartyNextDoor. Пісня Believe It увійшла до нової пластинки виконавця Partymobile. 

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Незважаючи на те, що Ріанна все ж повернулася до музичної кар'єри після тривалої паузи, фани зірки залишилися розчарованими. У треці Believe It вокал кумира був фоновим, адже співачка виконала роль запрошеної виконавиці. Мережа вибухнула мемами: "Ріана дійсно змусила мене три роки чекати фонового вокалу?!", "Тож ми чекали 3 роки, щоб Ріанна сказала 5 слів про особливість?!". 

PartyNextDoor & Rihanna – Believe It: слухайте пісню онлайн 

Варто нагадати, що останній альбом Anti Ріанна випустила ще 2016 року. З того часу вона повністю поринула у створення власної б'юті-індустрії, запустила лінійку білизни Savage X Fenty та виступила на підтримку соціальних ініціатив. Проте наприкінці минулого року зірка оголосила, що її дев'ятий студійний альбом майже готовий, проте вона досі не оголосила дату релізу, що не на жарт обурює шанувальників. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика поп-музика Ріанна
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