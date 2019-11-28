Різдвяний піст 2019-2020: що не можна робити

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Різдвяний піст у 2019-2020 роках: що можна і не можна робити / Фото з відкритих джерел

28 листопада у християн розпочався Різдвяний піст, який триватиме впродовж 40 днів до 6 січня 2020 року. Основною ідеєю посту є духовність: людина повинна очистити свою душу і тіло перед Різдвом Христовим – днем народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Різдвяний піст вважається одним з найсуворіших, тож ми підготували найважливіші правила, яких слід дотримуватися.

Різдвяний піст церква встановила для того, щоб духовно об'єднати християн з Богом. Упродовж 40 днів віряни щиро моляться, очищують душу від гріхів, обмежують веселощі і дотримуються пісного раціону їжі. Християни повинні в період посту прощати людям, не сваритися та не кричати один на одного, покидати погані думки, утримуватися від спокус і обмежувати веселощі у своєму житті.

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Що не можна робити у Різдвяний піст:

1. Сваритися з рідними, друзями чи колегами.

2. Варто позбутися гріховних помислів та пристрастей.

3. Зменшити до мінімуму розваги: співи, танці, веселощі.

5. Не вживайте спиртні напої.

7. Не зліться на когось, не лихословте і не засуджуйте.

8. Не святкуйте весіль та гучних днів народжень. 

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Щодо їжі, то у Різдвяний піст дозволяється їсти овочі, фрукти, хліб. Не можна вживати м'ясо, птицю, молочні продукти і яйця. Забороняються всі продукти тваринного походження і міцний алкоголь. Втім під час великих свят, які випадуть у період Різдвяного посту, випити трішки червоного вина не буде гріхом.

У середу та п'ятницю їжа повинна бути термічно не обробленою. Рекомендується їсти горіхи, сирі або квашені овочі, сухофрукти, мед.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Різдво Релігія Новорічні свята
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