Актор Роберт Паттінсон невдовзі відновить роботу над зйомками нового фільму про Бетмена. Ця роль є знаковою в кар'єрі голлівудського красеня, тому він не приховує захвату і хвилювання від франшизи.

Днями Роберт Паттінсон дав відверте інтерв'ю журналу Healthy For Men, в якому розповів про підготовку до зйомок "Бетмена". Актор зізнався, що посилено тренувався, аби зіграти супергероя. У час карантину він не втрачав форми, щоб без будь-яких затримок повернутись до створення фільму. Загалом ця стрічка для Паттінсона – своєрідний челендж.

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"Я не боюся невдачі. Чесно кажучи, я став більш амбітним у тих ролях, які вибираю зараз. Кілька років тому я би втікав від будь-якого проєкту, який вимагав би таких фізичних зусиль... Але я завжди хотів навчитися чомусь новому і домогтися більшого. Зазвичай це стосується втілення персонажа, у якого інша особистість, але також і фізична форма", – зазначив Роберт Паттінсон.

Наразі тренування голлівудського "Бетмена" включають біг на 5-10 кілометрів, качання пресу і м'язів рук, а також правильне харчування.



Роберт Паттінсон в образі Бетмена / Фото The Daily Mail

Роберт Паттінсон не уникнув і питання, чи був страх перед роллю такого культового супергероя. Актор зізнався, що насправді переживав, чи зможе перевтілитись у Брюса Вейна та переконливо постати у кадрі. Однак його колеги з Marvel переконали, що таку роль під силу зіграти.

"У кожного актора є період, коли він сумнівається або ставить собі питання, чи зможе він відповідати персонажу в сценарії й очікуванням глядачів. Ти дивишся на справжніх супергероїв – Гемсворта, Скелю, Дауні-молодшого, Еванса – і думаєш, а чи на тому місці ти опинився. Але, поговоривши з деякими з них, я дізнався, що всі нервують, коли отримують подібну роль", – розповів Роберт Паттінсон.

Що відомо про фільм "Бетмен"

Після легендарної трилогії Крістофера Нолана у Голлівуді не брались за зйомки "Бетмена". І тільки у 2020 році почали створення нової стрічки, головну роль в якій отримав зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон.

У новому фільмі Метта Рівза Бетмен почне розслідування таємничих зникнень людей. Щоб знайти відповіді на свої питання, він зануриться у темну історію міста Готем та зіткнеться з усіма його лиходіями, які будуть під підозрою.

Прем'єра фільму запланована на вересень 2021 року. Однак ця дата може змінюватись через затримки у зйомках.

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