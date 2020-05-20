Російська медсестра прийшла на роботу в прозорому захисному костюмі та білизні: курйозне фото

Медична сестра Тульської обласної клінічної лікарні у Росії вирішила знехтувати правилами безпеки та одягнула захисний костюм просто поверх білизни. У такому "образі" жінка ходила в палати до пацієнтів, де її і зафіксували на фотографії.

Чому медсестра одягнула костюм поверх білизни

Згідно з інформацією місцевого видання "Тульські новини", медсестра не хотіла одягати будь-що під захисний прозорий костюм, оскільки їй в захисній формі було дуже жарко. Але вона, схоже, не розрахувала, що її спортивну білизну зможуть побачити пацієнти та весь інший медичний персонал. Втім, медсестра мала захисні окуляри, капюшон на голові та довгі рукавиці, щоб уберегти себе від зараження COVID-19.

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Варто додати, що співрозмовник видання підкреслив, що пацієнти, які перебували тоді в палаті, не мали нічого проти зовнішнього вигляду медсестри, лише сором'язливо поглядали у її сторону.



Російська медсестра у захисному костюмі та білизні / Фото "Тульські новини"

У російському МОЗ вже відреагували на інцидент, але медсестру вирішили не звільняти чи робити штраф, а зробили зауваження.

"За фактом недотримання вимог щодо медичного одягу співробітником Тульської обласної клінічної лікарні МОЗ повідомляє, що медсестрі інфекційного госпіталю, яка порушила дані вимоги, застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження", – йдеться у відомстві.

У виданні додали, що з усім медичним персоналом також провели роз'яснювальну бесіду та посилили контроль за правильним використанням спеціального одягу та засобів індивідуального захисту.

Станом на 20 травня Росія опинилась на другому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус – 308 тисяч офіційно зареєстрованих випадків, з яких майже 3 тисячі померло та 85 тисяч одужало.