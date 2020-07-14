Російська співачка Юлія Зіверт, яка відома як Zivert, планує приїхати в Україну з концертами. Вона виступить в Одесі та Києві після того, як розважала публіку в анексованому Криму. Організатори заявили, що СБУ не заборонила артистці в'їзд у країну.

29-річна російська співачка Zivert запланувала два концерти в Україні. 24 липня вона вона виступить в Одесі, а 4 серпня – у Києві. Як інформує 24 канал, квитки вже в продажі на сайті Concert.ua та на офіційному сайті столичного готелю Osocor Residence.

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Користувачі мережі поцікавилися в організаторів, чи довзолила Служба безпеки України артистці Zivert в'їзд в Україну, адже у серпні 2018 року вона давала концерт у Ялті в готелі Yalta Intourist. Проте представники Osocor Residence запевняють, що захід відбудеться, пояснюючи це тим, що минулого року співачка вже з'являлася в Україні з виступами.



Російська співачка Zivert виступала в анексованому Криму / Фото Yalta Intourist

"Не заборонять вїзд СБУ за концерти в Криму?", – запитали в коментарях до події, яку анонсували у фейсбуці. "Минулого року вже давала концерт у Києві", – відповіли організатори заходу.

У мережі вже встигли припустити, що працівники Державної прикордонної служби все ж не пустять Zivert в Україну й заборонять в'їзд на три роки: "Osocor молодці. Разом з СБУ здійснюють акцію "Навчимо русню поважати кордони України", отримає бан на три роки в Україну і поїде додому "музика без політики".