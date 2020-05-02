Сексапільна Демі Роуз похизувалася пишними грудьми у відвертому бікіні: фото 18+

Зірка британського модельного бізнесу навіть на карантині продовжує ділитися з шанувальниками еротичними кадрами. Знаменитість вкотре показала звабливі фото, на яких продемонструвала свої пишні форми.

Демі Роуз ледь не щодня доводить, що є однією із найвідвертіших моделей сучасності і не боїться оприлюднювати світлини у сексуальних образах. Вона поширила на особистій сторінці в інстаграмі чергову серію гарячих знімків.

Читайте також: Демі Роуз ледь втримала великий бюст у купальнику: пікантні фото

Через карантин зірка не може відправитися на відпочинок до океану, проте це не заважає їй влаштовувати фотосесії у бікіні. Вона із задоволенням робить це в своїй лондонській квартирі.

На чергових кадрах Демі позує, лежачи на дивані, у відвертому купальнику бронзового кольору, який ледве прикриває її пишні груди та підкреслює сідниці. Волосся Роуз хаотично лежить на дивані, а на обличчі сяє її фірмовий макіяж з нюдовим блиском на губах.

Особливого шарму образу Демі Роуз додають сонячні проміння, які гарно освітлюють її бездоганне тіло.



Демі Роуз позує у відвертому бікіні / Instagram / @demirose



Демі Роуз засвітила пишні форми у бікіні / Instagram / @demirose