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Сексапільна Демі Роуз похизувалася пишними грудьми у відвертому бікіні: фото 18+

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirose

Зірка британського модельного бізнесу навіть на карантині продовжує ділитися з шанувальниками еротичними кадрами. Знаменитість вкотре показала звабливі фото, на яких продемонструвала свої пишні форми.

Демі Роуз ледь не щодня доводить, що є однією із найвідвертіших моделей сучасності і не боїться оприлюднювати світлини у сексуальних образах. Вона поширила на особистій сторінці в інстаграмі чергову серію гарячих знімків.

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Через карантин зірка не може відправитися на відпочинок до океану, проте це не заважає їй влаштовувати фотосесії у бікіні. Вона із задоволенням робить це в своїй лондонській квартирі.

На чергових кадрах Демі позує, лежачи на дивані, у відвертому купальнику бронзового кольору, який ледве прикриває її пишні груди та підкреслює сідниці. Волосся Роуз хаотично лежить на дивані, а на обличчі сяє її фірмовий макіяж з нюдовим блиском на губах.

Особливого шарму образу Демі Роуз додають сонячні проміння, які гарно освітлюють її бездоганне тіло.

Демі Роуз
Демі Роуз позує у відвертому бікіні / Instagram / @demirose

Демі Роуз
Демі Роуз засвітила пишні форми у бікіні / Instagram / @demirose

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Демі Роуз Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода
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