П'ятисерійний мінісеріал телеканалу HBO "Чорнобиль" виборов сім нагород британської телепремії BAFTA TV. Драму відзначили як найкращий мінісеріал та оцінили за режисуру, операторську роботу, музику, монтаж, костюми, роботу художника та звук.

Британсько-американський серіал про трагедію на Чорнобильській атомній електростанції вийшов на широкі екрани в травні 2019 року й отримав визнання в усьому світі. "Чорнобиль" претендував на 14 теленагород від членів Британської академії телебачення та кіномистецтва у рамках премії BAFTA TV. Драма про події в Україні виборола одразу сім статуеток, як йдеться на офіційному сайті.

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Нагороди серіалу "Чорнобиль" на BAFTA TV

Найкраща режисерська робота" (Юган Ренк)

Найкраща операторська робота

Найкращі декорації

Найкращий дизайн костюмів

Найкращий оригінальний саундтрек (Гільдур Ґуднадоттір)

Найкращий звук і монтаж

Найкраща робота художника

На жаль, через спалах коронавірусу церемонію нагородження перенесли з весни на липень. Проте переможці так і не змогли забрати статуетки особисто у зв'язку з нестабільною ситуацією у світі. Премію BAFTA TV зняли заздалегідь, а лауреати прийняли нагороди віртуально. Друга частина церемонії з'явиться 31 липня.

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