Серіал "Моя геніальна подруга" отримав шалену популярність у світі. Тому тисячі кіноманів в Україні, як і весь світ, очікують на вихід 3 сезону. На коли запланована прем'єра та чого чекати від неї – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Історія серіалу

Після показу перших серій "Моя геніальна подруга" на Венеційському кінофестивалі у 2018 році автори проєкту вже знали, що їхня робота матиме шалений успіх. І так і сталось: після овацій критиків режисер Саверіо Костанцо презентував серіал у мережі, де на нього вже чекали тисячі кіноманів. Причиною такої популярності були сюжет "Моєї геніальної подруги" та майстерна екранізація, переконаний LifeStyle 24.

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Чималу увагу привернула й авторка книги, за якою зняли серіал. Елена Ферранте не хоче публічності, тому ніхто не знає, як виглядає загадкова літераторка. Особливу інтригу вона передала і у сюжеті "Моя геніальна подруга", адже кожен уявляє Елену як головну героїню.

Сюжет серіалу "Моя геніальна подруга 3"

У центрі подій – дівчатка Елені та Лілу, які у 1950-их навчаються у школі та мріють побороти злидні, в яких живуть. Обидві – дуже різні за характером, проте швидко знаходять спільну мову. Вони вирішують написати книгу, яка й принесе їм успіх та гроші.



Серіал "Моя геніальна подруга" / Фото HBO

Та після закінчення школи головні героїні мають зовсім різні долі. Еленині батьки знаходять кошти для її подальшого навчання, а от Ліла йде працювати та намашається налагодити особисте життя. Минає час, коли подруги знов відновлюють спілкування. А стається все після того, як Лілу приймає залицяння від наполегливого Марчелло.

У 3 сезоні Елена повернеться у Неаполь. Дівчина дізнається, що її подруга має романтичні стосунки з іншим чоловіком. Ліла все ж вирішила покинути Марчелло та вийти заміж за багатого представника родини Караччи. Світське життя, розкіш у всьому – саме такими стають будні харизматичної героїні. І зберегти у цьому свою особистість буде дуже складно.



Кадр з серіалу "Моя геніальна подруга" / Фото HBO

Очікується, що у 3 сезоні серіалу "Моя геніальна подруга" буде 8 серій. Прем'єра запланована на квітень 2021 року.

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"Глядачі та критики продовжують стежити за історією Елени та Ліли, і це дуже приємно. Ми дякуємо всій команді, яку очолює Саверіо Костанцо за видатну роботу. Не можемо дочекатись, щоб показати наступну главу життя та дружби Елени та Ліли", – зазначила в коментарі EVP віцепрезидентка HBO Франческа Орсі.

Головні актори серіалу:

Гая Джірачі – Лілу

Маргеріта Маццуко – Елена

Аннаріта Вітол – Іммаколата Греко

Лука Ґаллоне – Вітторіо Греко

Валентина Вакка – Нунцію Черулл

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